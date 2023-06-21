Diyarbakır'daki markette çifte cinayet! Bekçi kuzen dehşet saçtı... Kan donduran anlar kamerada

Arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkana silahlı kavgada 9 kişinin hayatını kaybettiği Diyarbakır, bu kez de markette yaşanan çifte cinayetle gündem oldu. Kan donduran olay Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi 312. Sokakta bir markettin içinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, çarşı ve mahalle bekçisi M.K., kuzenleri iki kardeş çarşı ve mahalle bekçisi H.K. ve teknisyen yardımcısı K.K.’ye bir marketin içinde silahlı saldırı da bulundu.

SİLAHINI ÇIKARDI, İKİ KARDEŞİ GÖZÜNÜ KIRPMADAN ÖLDÜRDÜ

İki kardeş, saldırı sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kardeşler, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Yakınları gözyaşlarına boğulurken, şüpheli kaçtıktan kısa süre sonra yakalandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ: ŞÜPHELİ TESLİM OLDU, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Bugün saat 12.30 sıralarında Bağlar ilçemizde, aralarındaki husumet nedeniyle çıkan tartışmada İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli çarşı ve mahalle bekçisi M.K. tarafından silahla açılan ateş sonucu, yine İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan çarşı ve mahalle bekçisi K.K. ve teknisyen yardımcısı H.K. maalesef hayatını kaybetmişlerdir. Şüpheli M.K., olayda kullanılan silahla birlikte emniyet birimlerimize teslim olmuştur. Konuyla ilgili olarak çok yönlü soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Öte yandan, silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

(İHA)

