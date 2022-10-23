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  4. Diyarbakır'daki pankart Erdoğan'ın dikkatini çekti: Reis paradan altı sıfırı sen attın biz de...

Diyarbakır'daki pankart Erdoğan'ın dikkatini çekti: Reis paradan altı sıfırı sen attın biz de...

23.10.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Diyarbakır'da vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının başında asılan bir pankarta dikkat çekti. Erdoğan, ""Diyarbakır bugün bir başka. Güzel de bir pankart asmışlar. Maşallah. Diyarbakır'ı özlemişiz." dedi.

Diyarbakır'daki pankart Erdoğan'ın dikkatini çekti: Reis paradan altı sıfırı sen attın biz de...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni için Diyarbakır'a geldi. İstasyon Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başında açılan pankartlara dikkat çekti.

ERDOĞAN'IN DİKKATİNİ ÇEKEN PANKART!

Kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Reis paradan altı sıfırı sen attın, 2023'te altı sıfırı da biz atacağız" pankartını işaret etti.

Söz konusu pankarta dikkat çeken Erdoğan, "Diyarbakır bugün bir başka. Güzel de bir pankart asmışlar. Maşallah. Diyarbakır'ı özlemişiz. Sizlerin coşkusundan anladığım kadarıyla Diyarbakır da bizi özlemişiz." dedi.

İşte o pankart;

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Diyarbakır Recep Tayyip Erdoğan pankart

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