SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjdeyi verdi! Diyarbakır Cezaevi müze oluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Çevre Yolu, TOKİ 1525 konut, 17 iş yeri, bir cami, büyükşehir yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu. Cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'a tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu adam Kürt değil" dedi. Açıklamasının devamında "Sözümü tuttum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Cezaevinin müze olacağını ifade ederek Adalet Bakanlığı'ndan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"O EMANETE SONUNA KADAR SAHİP ÇIKACAĞIZ"

"Diyarbakır'ı çok özlemişiz. Sizden anladığım coşku kadarıyla Diyarbakır da biz özlemiş. Bartın'da yaşanan elim bir kaza sebebiyle programımızı ertelemek zorunda kaldık. Değerli kardeşlerim bütün şehitlerin aileleri bize bir emanettir. O emanete de sonuna kadar sahip çıkacağız.

Başlatılan araştırma ve incelemelerin ardından olayda kusuru olanlar tespit edilirse onlarla ilgili her türlü işlemi yapacağız. Pankartlar kalkıyor. Maşallah bu ne coşku. 6'lı masa size buradan mesaj var. Biz Türk'üyle, Kürt'üyle, Gürcü'süyle... Ne diyoruz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Değerli kardeşlerim bir dönem kucaklaşmamızı engellemek için her yolu denediler. Ama bilmiyorlardaki kalpten kalbe giden görülmeyen yollar vardır. Gerekirse serden, gerekirse candan geçeriz. Ama Diyarbakırlı kardeşlerimizle gönül birliğinden vazgeçmeyiz dedik, yolumuzdan asla dönmedik.

"NEREDE BATI'NIN İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARI?"

Kardeşlerim Diyarbakır Annelerini Batı'nın şempanzelerine bırakmadık. Nerede Batı'nın insan hakları savunucuları? Bir kere gelip Diyarbakır Annelerini ziyaret ettiler mi? Gördüler mi? Hayır, neden? Onların insan hakları savunuculuğu ile işi yok. Onlar sadece sahne artisti. Benim Diyarbakır Annelerim bunlara fırsat vermedi.

Bugün burada bir kez daha Diyarbakırlı kardeşlerimizle kucaklaşıyoruz. Bu coşku ve heyecan çok farklı. Sadece bununla kalmıyoruz. Eserlerimizi açıyoruz. Buradan tüm dünya ile tüm Türkiye ile altını çizerek paylaşmak istiyorum; Diyarbakır'ın rengi terör değildir, baskı, zulüm ve acı değildir. Bugün yenilerinin açılışlarını yaptığımız, üretim ve istihdam eden fabrikalardır. Bugün sizlerle beraber sergilediğimiz bu kardeşliktir, birliktir.

Diyarbakır'ın rengi, terör ve siyaset baronları değildir. Diyarbakır'ın rengi kökenine, inancına, sahip çıkan asil insanlardır...

"KİMSENİN GÜCÜ YETMEYECEK"

Diyarbakır'ı köklerinden koparmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Bir maziden matiye köprü kurarken zamanın ruhunu da es geçmiyoruz. Bunun için diyorum ki; Ey Diyarbakır gel, her güzelliği içinde barındıran rengine birlikte sahip çıkalım. Gel; binlerce yıllık geçmişindeki enginliklere beraberce sahip çıkalım. Gel; ülkemizin geleceğinize 85 milyonla hep birlikte yürüyelim.

Çünkü sen bu ülkenin göz bebeğisin. Çünkü sen koskoca bir medeniyetin sembolüsün. Çünkü sen Güçlü ve Türkiye hedefimizin en güçlü lokomotiflerinden birisin.

"HER TÜRLÜ TACİZİ YAPAN BUNLAR DEĞİL Mİ?"

Kardeşlerim; Hz. Ömer'in fethinden beri bizim olan Diyarbakır'a göz dikenin iflah olmayacağı kesindir. Ah şu Diyarbakır surlarının, Dicle Nehri'nin dili olsa da konuşsa... Ah şu Diyarbakır sokaklarının dili olsa da konuşsa... Diyarbakır'ın kolunu kanadını kıranların ihanetini anlatsa... Her nutuklarını hak, hukuk ve özgürlük lafıyla bitirenlerin nasıl baskının, zulmün dibine vurduklarını anlatsa... Bunların adı Kürt, kendilerinin Kürtlükle alakası yok. Kürt kardeşlerime en büyük zulmü yapan bunlar. Kandil'e benim Kürt kardeşlerimi kaçına bunlar değil mi? Her türlü tacizi yapan bunlar değil mi? 7 ay var. 7 ay sonra yapılacak seçimlerde bütün bunların hesabını sormaya var mıyız? Yasin Börü kardeşimizi şehit eden alçaklar bunlar değil mi? İşte bunun hesabını Diyarbakırlı kardeşlerim Allah'ın izniyle soracaklar.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'A TEPKİ: BU ADAM KÜRT DEĞİL, KÜRT KARDEŞLERİMİ SÖMÜRÜYOR

Şu anda Edirne Cezaevinde olan zatın Kürtlükle alakası var mı? Bu adam Kürt değil. Ama Kürt kardeşlerimi sömürüyor. Bunun hesabını Kürt kardeşlerim sormayacak mı? Şu anda bir eş başkanları var. O da Kürt kardeşlerimi sömürüyor.

DİYARBAKIR CEZAEVİ MÜZE OLUYOR

Diyarbakır Cezaevini boşaltıp kültür merkezi yapma sözü vermiştim, sözümü tuttum. Bugün itibarıyla Diyarbakır Cezaevi, Adalet Bakanlığı'ndan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilmiştir. İçinde müzeden kütüphaneye pek çok eserin yer alacağı mekanın Diyarbakır'a hayırlı olmasını diliyorum.

