HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjdeyi verdi! Diyarbakır Cezaevi müze oluyor

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjdeyi verdi! Diyarbakır Cezaevi müze oluyor

23.10.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne'de cezaevinde bulunan eski HDP Eş Geneş Başkanı Selahattin Demirtaş'a sert tepki göstererek "Şu anda Edirne Cezaevinde olan zatın Kürtlükle alakası var mı? Bu adam Kürt değil. Ama Kürt kardeşlerimi sömürüyor. Bunun hesabını Kürt kardeşlerim sormayacak mı?" dedi. Öte yandan Erdoğan, Diyarbakır Cezaevi'nin müze olacağını söyledi.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjdeyi verdi! Diyarbakır Cezaevi müze oluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Çevre Yolu, TOKİ 1525 konut, 17 iş yeri, bir cami, büyükşehir yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu. Cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'a tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu adam Kürt değil" dedi. Açıklamasının devamında "Sözümü tuttum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Cezaevinin müze olacağını ifade ederek Adalet Bakanlığı'ndan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"O EMANETE SONUNA KADAR SAHİP ÇIKACAĞIZ"

"Diyarbakır'ı çok özlemişiz. Sizden anladığım coşku kadarıyla Diyarbakır da biz özlemiş. Bartın'da yaşanan elim bir kaza sebebiyle programımızı ertelemek zorunda kaldık. Değerli kardeşlerim bütün şehitlerin aileleri bize bir emanettir. O emanete de sonuna kadar sahip çıkacağız.

Başlatılan araştırma ve incelemelerin ardından olayda kusuru olanlar tespit edilirse onlarla ilgili her türlü işlemi yapacağız. Pankartlar kalkıyor. Maşallah bu ne coşku. 6'lı masa size buradan mesaj var. Biz Türk'üyle, Kürt'üyle, Gürcü'süyle... Ne diyoruz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Değerli kardeşlerim bir dönem kucaklaşmamızı engellemek için her yolu denediler. Ama bilmiyorlardaki kalpten kalbe giden görülmeyen yollar vardır. Gerekirse serden, gerekirse candan geçeriz. Ama Diyarbakırlı kardeşlerimizle gönül birliğinden vazgeçmeyiz dedik, yolumuzdan asla dönmedik.

"NEREDE BATI'NIN İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARI?"

Kardeşlerim Diyarbakır Annelerini Batı'nın şempanzelerine bırakmadık. Nerede Batı'nın insan hakları savunucuları? Bir kere gelip Diyarbakır Annelerini ziyaret ettiler mi? Gördüler mi? Hayır, neden? Onların insan hakları savunuculuğu ile işi yok. Onlar sadece sahne artisti. Benim Diyarbakır Annelerim bunlara fırsat vermedi.

Bugün burada bir kez daha Diyarbakırlı kardeşlerimizle kucaklaşıyoruz. Bu coşku ve heyecan çok farklı. Sadece bununla kalmıyoruz. Eserlerimizi açıyoruz. Buradan tüm dünya ile tüm Türkiye ile altını çizerek paylaşmak istiyorum; Diyarbakır'ın rengi terör değildir, baskı, zulüm ve acı değildir. Bugün yenilerinin açılışlarını yaptığımız, üretim ve istihdam eden fabrikalardır. Bugün sizlerle beraber sergilediğimiz bu kardeşliktir, birliktir.

Diyarbakır'ın rengi, terör ve siyaset baronları değildir. Diyarbakır'ın rengi kökenine, inancına, sahip çıkan asil insanlardır...

"KİMSENİN GÜCÜ YETMEYECEK"

Diyarbakır'ı köklerinden koparmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Bir maziden matiye köprü kurarken zamanın ruhunu da es geçmiyoruz. Bunun için diyorum ki; Ey Diyarbakır gel, her güzelliği içinde barındıran rengine birlikte sahip çıkalım. Gel; binlerce yıllık geçmişindeki enginliklere beraberce sahip çıkalım. Gel; ülkemizin geleceğinize 85 milyonla hep birlikte yürüyelim.
Çünkü sen bu ülkenin göz bebeğisin. Çünkü sen koskoca bir medeniyetin sembolüsün. Çünkü sen Güçlü ve Türkiye hedefimizin en güçlü lokomotiflerinden birisin.

"HER TÜRLÜ TACİZİ YAPAN BUNLAR DEĞİL Mİ?"

Kardeşlerim; Hz. Ömer'in fethinden beri bizim olan Diyarbakır'a göz dikenin iflah olmayacağı kesindir. Ah şu Diyarbakır surlarının, Dicle Nehri'nin dili olsa da konuşsa... Ah şu Diyarbakır sokaklarının dili olsa da konuşsa... Diyarbakır'ın kolunu kanadını kıranların ihanetini anlatsa... Her nutuklarını hak, hukuk ve özgürlük lafıyla bitirenlerin nasıl baskının, zulmün dibine vurduklarını anlatsa... Bunların adı Kürt, kendilerinin Kürtlükle alakası yok. Kürt kardeşlerime en büyük zulmü yapan bunlar. Kandil'e benim Kürt kardeşlerimi kaçına bunlar değil mi? Her türlü tacizi yapan bunlar değil mi? 7 ay var. 7 ay sonra yapılacak seçimlerde bütün bunların hesabını sormaya var mıyız? Yasin Börü kardeşimizi şehit eden alçaklar bunlar değil mi? İşte bunun hesabını Diyarbakırlı kardeşlerim Allah'ın izniyle soracaklar.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'A TEPKİ: BU ADAM KÜRT DEĞİL, KÜRT KARDEŞLERİMİ SÖMÜRÜYOR

Şu anda Edirne Cezaevinde olan zatın Kürtlükle alakası var mı? Bu adam Kürt değil. Ama Kürt kardeşlerimi sömürüyor. Bunun hesabını Kürt kardeşlerim sormayacak mı? Şu anda bir eş başkanları var. O da Kürt kardeşlerimi sömürüyor.

DİYARBAKIR CEZAEVİ MÜZE OLUYOR

Diyarbakır Cezaevini boşaltıp kültür merkezi yapma sözü vermiştim, sözümü tuttum. Bugün itibarıyla Diyarbakır Cezaevi, Adalet Bakanlığı'ndan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilmiştir. İçinde müzeden kütüphaneye pek çok eserin yer alacağı mekanın Diyarbakır'a hayırlı olmasını diliyorum.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyarbakır'daki pankart Erdoğan'ın dikkatini çektiDiyarbakır'daki pankart Erdoğan'ın dikkatini çekti
Erdoğan'ın çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Kanun teklifini destekle, ne referandumu…Erdoğan'ın çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Kanun teklifini destekle, ne referandumu…
Mehmet Ali Çelebi'nin annesinden gündem olan sözlerMehmet Ali Çelebi'nin annesinden gündem olan sözler
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Bakan Nebati duyurdu! Esnaf ve sanatkarlara müjdeli haber

Bakan Nebati duyurdu! Esnaf ve sanatkarlara müjdeli haber

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Trende cinsel ilişkiye girdiler

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Trende cinsel ilişkiye girdiler

2. el ayakkabıya öyle bir para istedi ki... Yorumlar çileden çıkardı

2. el ayakkabıya öyle bir para istedi ki... Yorumlar çileden çıkardı

Sırp model Sladana Milojev'e İstanbul'da tecavüz!

Sırp model Sladana Milojev'e İstanbul'da tecavüz!

Mac Fit’in kurucusunun uçağı düştü

Mac Fit’in kurucusunun uçağı düştü

İstanbul'da hırsız vahşeti! Boğazını keserek öldürdüler, oğlu isyan etti

İstanbul'da hırsız vahşeti! Boğazını keserek öldürdüler, oğlu isyan etti

İlginizi Çekebilir

Her defasında aynı ağrı mı? Sebebi tehlikeli olabilir...

Her defasında aynı ağrı mı? Sebebi tehlikeli olabilir...

Sakin kalmaya çalışın! Başkalarının sözüyle yola çıkmayın

Sakin kalmaya çalışın! Başkalarının sözüyle yola çıkmayın

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Hastalık savar! Libido güçlendirici: Bir kaşığı yeter de artar

Hastalık savar! Libido güçlendirici: Bir kaşığı yeter de artar

En iyi kurabiyeleri pişirmenin sırları

En iyi kurabiyeleri pişirmenin sırları

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.