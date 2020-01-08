Diyarbakır'da işe gitmeden maaş alan çalışanın görevine son verilmesi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkan Vekili Akın Erim, HDP mitinginde yaralanan ve terör mağduru kontenjanından belediyeye yerleştirilen ancak mazeretsiz şekilde işe gitmediği tespit edilen çalışanın görevine son verilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, uygulamanın yasal ve hukuki olduğunu, şahsa bağlı bir durum ve farklılık arz etmediğini belirtti.

Erim, bir takım haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında, "Patlamada iki bacağını kaybeden Lisa Çalan, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından işten atıldı" başlığıyla yer alan haberde, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde sözleşmeli memur olarak çalışan Lisa Çalan'ın işine son verildiği yönünde, kamuoyunu yanıltmaya ve olumsuz algı oluşturmaya yönelik bilgilere yer verildiğini söyledi.

Lisa Çalan'ın, 2 Eylül-16 Ekim 2019 tarihleri arasında 45 gün kesintisiz ve mazeretsiz olarak işe gelmediğini ve bunun, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından tespit edildiğini ifade eden Erim, Çalan ve aynı durumda olan 3 personel hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını aktardı.