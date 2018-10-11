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Diyarbakır'da silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 17:38 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akpınar Mahallesi 604. Sokak'ta meyve sebze satışı yapılan bir iş yerine henüz belirlenemeyen nedenle silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, Mehmet Emin Kokel (16), babası Abdurrahman Kokel (62), Orhan Çınar (32) ve Mustafa Çelebi (32) ağır yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince, Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Abdurrahman Kokel ve Mustafa Çelebi müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırganların yakalanmasına çalışılıyor.

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2 kişi öldü Bismil Diyarbakır saldırı

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