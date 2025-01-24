Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Dizi sahnesi gibi ama gerçek! Eski erkek arkadaşı düğünü basarak geline ilan-ı aşk etti... Ortalık bir anda karıştı

Dizi sahnesi gibi ama gerçek! Eski erkek arkadaşı düğünü basarak geline ilan-ı aşk etti... Ortalık bir anda karıştı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
24.01.2025 12:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in Guizhou kentinde gerçekleşen bir düğün töreni oldukça ilginç anlara sahne oldu. Gelinin eski sevgilisi düğünü bastı. Gelin ve damadın önünü kesen eski sevgilisi geline, "Kimse seni benim kadar sevemez" diye bağırdı. Eski sevgilinin ilan-ı aşk etmesi üzerine ortalık bir anda karıştı. O anlar sosyal medyada yayınlanınca kısa sürede gündem yarattı.

Dizi sahnesi gibi ama gerçek! Eski erkek arkadaşı düğünü basarak geline ilan-ı aşk etti... Ortalık bir anda karıştı

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü dizileri aratmadı. Çin'de bir düğünde kaydedilen görüntülerde bir gelin ve damat zor anlar yaşadı. Düğün alanına doğru hareket eden damat ile gelinin önünü gelinin eski sevgilisi kesti. Eski sevgili hala gelini sevdiğini söyleyerek ikiliyi düğünlerini mahvetmekle tehdit etti.

1

Damat ve eski sevgili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken davetliler o anları şaşkınlıkla takip etti. Davetlilerin araya girmesiyle damat ve eski sevgili arasındaki kavga yatıştırıldı.

2

Görüntüler kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Tüm düğünü rezil etmiş" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Böyle bir şey kimsenin başına gelmesin" yorumunu yaptı.

İlginizi Çekebilir

4 yıldır markete gitmiyor! Evinde yok yok... "Çöp karıştırırken buluyorum"

4 yıldır markete gitmiyor! Evinde yok yok... "Çöp karıştırırken buluyorum"

 Takı satarak bir gününü paylaştı! 3 saatte kazandı

Takı satarak bir gününü paylaştı! 3 saatte kazandı

 Yılanın ısırdığı adam yoğun bakıma kaldırıldı! Canlı canlı paylaştı

Yılanın ısırdığı adam yoğun bakıma kaldırıldı! Canlı canlı paylaştı

 Hamilelikten sonra burun ölçüleri değişti! "İki katına çıktı"

Hamilelikten sonra burun ölçüleri değişti! "İki katına çıktı"

 Sevgilisi dolandırdı! "Kısa ama çarpıcı"

Sevgilisi dolandırdı! "Kısa ama çarpıcı"
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Çin gelin damat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Kahraman ve mütevazı! Türkiye onun hikayesini konuşacak

Kahraman ve mütevazı! Türkiye onun hikayesini konuşacak

Yangın bölgesine gitmişti: O isim isyan etti! "Bu iş Tanju Özcan'a kalırsa..."

Yangın bölgesine gitmişti: O isim isyan etti! "Bu iş Tanju Özcan'a kalırsa..."

İş yerinde skandal! Tuvalete gizli kamera yerleştirdiler

İş yerinde skandal! Tuvalete gizli kamera yerleştirdiler

Eski sevgili düğünü bastı! Ortalık bir anda karıştı

Eski sevgili düğünü bastı! Ortalık bir anda karıştı

Otel banyosundan sarkan ipi çekti! "Bir anda telefon çaldı"

Otel banyosundan sarkan ipi çekti! "Bir anda telefon çaldı"

İşten eve döndü! Yatağında öyle bir şey gördü ki...

İşten eve döndü! Yatağında öyle bir şey gördü ki...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.