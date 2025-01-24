Dizi sahnesi gibi ama gerçek! Eski erkek arkadaşı düğünü basarak geline ilan-ı aşk etti... Ortalık bir anda karıştı

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü dizileri aratmadı. Çin'de bir düğünde kaydedilen görüntülerde bir gelin ve damat zor anlar yaşadı. Düğün alanına doğru hareket eden damat ile gelinin önünü gelinin eski sevgilisi kesti. Eski sevgili hala gelini sevdiğini söyleyerek ikiliyi düğünlerini mahvetmekle tehdit etti.

Damat ve eski sevgili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken davetliler o anları şaşkınlıkla takip etti. Davetlilerin araya girmesiyle damat ve eski sevgili arasındaki kavga yatıştırıldı.

Görüntüler kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Tüm düğünü rezil etmiş" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Böyle bir şey kimsenin başına gelmesin" yorumunu yaptı.