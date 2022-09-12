Dizi ve film dünyasında metaverse çağı başlıyor! Netflix'in rakibi çalışmalara başladı bile

Sanal evren metaverse, özellikle Facebook'un adını Meta olarak değiştirmesi ve büyük yatırım planlarını duyurmasıyla herkes tarafından bilinir oldu. Meta, bu sanal dünyayı deneyimlemek isteyenler için Horizon Worlds adında bir metaverse uygulaması bile oluşturdu. Hacalihazırda birçok insan metaverse'ün nasıl bir deneyim sunacağını bir nebze de olsa görmek için bu dünyaya göz atabiliyor. Fakat metaverse'ün sadece Meta şirketinin sahip olduğu bir dünya olmadığını unutmamak gerekiyor. Microsoft, Roblox ve Epic gibi şirketler de metaverse'e milyarlarca dolarlık yatırım yapmayı planladıklarını duyurdu. Üstelik dizi ve film dünyasında da bir metaverse çağı başlayacak gibi görünüyor. Bu görüş, online dizi ve film platformu Disney+'ın bağlı olduğu The Walt Disney Company'nin CEO'su Bob Chapek'in açıklamalarına dayanıyor.

METAVERSE DEĞİL, "YENİ NESİL HİKAYE ANLATIMI"

Reuters'ın aktardığına göre, iki yılda bir düzenlenen hayran buluşma etkinliği D23 Expo etkinliğinde konuşan Bob Chapek, Disney'in metaverse vizyonunu "yeni nesil hikaye anlatımı" olarak nitelendirdi. Chapek'in Reuters'e verdiği demece göre şirket, yeni nesil hikaye anlatımıyla kullanıcıya benzersiz deneyimler sunmak istiyor.

YENİ BİRİM KURULDU

Şirket, bünyesinde "Yeni Nesil Hikaye Anlatımı ve Tüketici Deneyimleri" birimi de oluşturdu. Bu birimi denetlemek üzere ise tecrübeli medya ve teknoloji yöneticisi Mike White birimin başına getirildi. Yani şirket, yeni hikaye anlatımı biçimlerini keşfetmek için uzun bir süredir ciddi çalışmalarda bulunuyor.

Öte yandan, şirketin online platformunda sekiz dakikalık bir artırılmış gerçeklik filmi de yayınlanmış durumda. Bob Chapek'e göre bu film, beş ila 10 yıl içinde ortaya çıkacak olan işler için gerçekten büyük bir katalizör olabilir.

Ancak metaverse diziler veya metaverse filmlere seyircilerin ilgi gösterip göstermeyeceği, gelecek planlarının kurulması adına oldukça önemli olacak. Seyirci ilgisinin az olması yeni başlayacak bu çağın sonunu getirebilecek etmenlerden biri olabilir.

