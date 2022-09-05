Sosyal medya dahisi Mark Zuckerberg, sosyal medya kullanıcılarını eleştirdi: "Yalnızca tüketmek için değil"

Mark Zuckerberg'ten sosyal medya konusunda sert çıkış geldi. WhatsApp ve Instagram'ın bağlı olduğu Meta'nın CEO'su olan sosyal medya dahisi Zuckerberg, CNBC'ye göre Joe Rogan Experience podcast’inin yakın tarihli bir bölümünde, sosyal medya platformların kullanıcılar için faydalı olabileceğini düşündüğünü söyledi. Ancak Zuckerberg'e göre bu, kullanıcıların sosyal medyayı öncelikle başkalarıyla bağlantı kurmak için kullanıldıklarında geçerli.

ARAŞTIRMALAR ZUCKERBERG İLE AYNI ŞEYİ SÖYLÜYOR

Bazı araştırmalar ise Zuckerberg'i haklı çıkartacak cinsten. Yapılan araştırmalar, sosyal medyanın aşırı kullanımının bazı kullanıcılar arasında depresyon ve kaygıya yol açabileceğini gösteriyor. Ancak uzmanlar, bunun yalnızca insanlar platformları başkalarıyla etkileşim kurmak yerine yalnızca gezinmek için kullanıyorsa geçerli olduğunu kaydediyor.

Zuckerberg'in ilk etapta öğrencileri için kurulduğu Harvard Üniversitesi'nin araştırmacıları tarafından 2019 yılında yürütülen bir araştırmaya göreyse, rutin sosyal medya kullanımı aslında olumlu sosyal refah ve genel zihinsel sağlıkla bağlantılı. Bununla birlikte, insanlar sosyal medyaya çok fazla bağımlı olduğunda veya sağlıksız bir duygusal bağlantı geliştirdiğinde bunun tam tersi oluyor.

"İNSANLARIN BİLGİSAYARLARLA DAHA FAZLA ZAMAN GEÇİRMESİNİ İSTEMİYORUM"

Öte yandan, Mark Zuckerberg aynı podcast'te "İnsanların bilgisayarlarla daha fazla zaman geçirmesini istemiyorum. İnsanların ekranlarla geçirdikleri zamanın daha iyi olmasını istiyorum." diyerek uğruna şirketinin adını değiştirdiği (Facebook şirketi, Meta olarak adını değiştirdi) metaverse konusundaki amacını da açıkladı. Buna göre, Zuckerberg'in amacı insanların internette daha fazla zaman geçirmesini sağlamak değil. Bunun yerine, herkesin internette geçirdiği zamanı daha ilgi çekici ve etkileşimli hale getirmek.

