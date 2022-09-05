HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Sosyal medya dahisi Mark Zuckerberg, sosyal medya kullanıcılarını eleştirdi: "Yalnızca tüketmek için değil"

Sosyal medya dahisi Mark Zuckerberg, sosyal medya kullanıcılarını eleştirdi: "Yalnızca tüketmek için değil"

05.09.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Facebook'un kurucusu olan sosyal medya dahisi Mark Zuckerberg, sosyal medya kullanıcılarını eleştirerek, sosyal medyanın boş boş gezinme yeri olmadığını ima etti. Zuckerberg'e göre, sosyal medya yalnızca içerik tüketmek için değil, insanlarla ilişkiler kurmak için kullanılması gereken bir yer.

Sosyal medya dahisi Mark Zuckerberg, sosyal medya kullanıcılarını eleştirdi: "Yalnızca tüketmek için değil"

Mark Zuckerberg'ten sosyal medya konusunda sert çıkış geldi. WhatsApp ve Instagram'ın bağlı olduğu Meta'nın CEO'su olan sosyal medya dahisi Zuckerberg, CNBC'ye göre Joe Rogan Experience podcast’inin yakın tarihli bir bölümünde, sosyal medya platformların kullanıcılar için faydalı olabileceğini düşündüğünü söyledi. Ancak Zuckerberg'e göre bu, kullanıcıların sosyal medyayı öncelikle başkalarıyla bağlantı kurmak için kullanıldıklarında geçerli.

ARAŞTIRMALAR ZUCKERBERG İLE AYNI ŞEYİ SÖYLÜYOR

Bazı araştırmalar ise Zuckerberg'i haklı çıkartacak cinsten. Yapılan araştırmalar, sosyal medyanın aşırı kullanımının bazı kullanıcılar arasında depresyon ve kaygıya yol açabileceğini gösteriyor. Ancak uzmanlar, bunun yalnızca insanlar platformları başkalarıyla etkileşim kurmak yerine yalnızca gezinmek için kullanıyorsa geçerli olduğunu kaydediyor.

Mark Zuckerberg

Zuckerberg'in ilk etapta öğrencileri için kurulduğu Harvard Üniversitesi'nin araştırmacıları tarafından 2019 yılında yürütülen bir araştırmaya göreyse, rutin sosyal medya kullanımı aslında olumlu sosyal refah ve genel zihinsel sağlıkla bağlantılı. Bununla birlikte, insanlar sosyal medyaya çok fazla bağımlı olduğunda veya sağlıksız bir duygusal bağlantı geliştirdiğinde bunun tam tersi oluyor.

Zuckerberg'den Biden itirafı! 'Yapmamamız gereken bir şeyi yaptık'Zuckerberg'den Biden itirafı! 'Yapmamamız gereken bir şeyi yaptık'

"İNSANLARIN BİLGİSAYARLARLA DAHA FAZLA ZAMAN GEÇİRMESİNİ İSTEMİYORUM"

Öte yandan, Mark Zuckerberg aynı podcast'te "İnsanların bilgisayarlarla daha fazla zaman geçirmesini istemiyorum. İnsanların ekranlarla geçirdikleri zamanın daha iyi olmasını istiyorum." diyerek uğruna şirketinin adını değiştirdiği (Facebook şirketi, Meta olarak adını değiştirdi) metaverse konusundaki amacını da açıkladı. Buna göre, Zuckerberg'in amacı insanların internette daha fazla zaman geçirmesini sağlamak değil. Bunun yerine, herkesin internette geçirdiği zamanı daha ilgi çekici ve etkileşimli hale getirmek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çin'den gelen fotoğraf olay oldu! Fiyatlarını böyle sergiledilerÇin'den gelen fotoğraf olay oldu! Fiyatlarını böyle sergilediler
Korkunç görüntüler! 2 el daha ateş ettikten sonra sigara içti…Korkunç görüntüler! 2 el daha ateş ettikten sonra sigara içti…
Avrupalıları kış korkusu sardı! Yiğit Bulut'tan paylaşım geldi: 'Malınızı ucuza kaptırmayın'Avrupalıları kış korkusu sardı! Yiğit Bulut'tan paylaşım geldi: 'Malınızı ucuza kaptırmayın'
Anahtar Kelimeler:
facebook sosyal medya Mark Zuckerberg Meta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Promosyonda ‘yok artık’ dedirten rakam! Emeklilerden sonra şimdi de memurlar: 100 bin liraya çıkabilir…

Promosyonda ‘yok artık’ dedirten rakam! Emeklilerden sonra şimdi de memurlar: 100 bin liraya çıkabilir…

Kendisine küfür eden kişiye attığı tokat hayatını kararttı!

Kendisine küfür eden kişiye attığı tokat hayatını kararttı!

Kritik enflasyon rakamları açıklandı

Kritik enflasyon rakamları açıklandı

Araç sürücüleri dikkat! Bunu çoğu kimse bilmiyor, cezası 1823 TL

Araç sürücüleri dikkat! Bunu çoğu kimse bilmiyor, cezası 1823 TL

Kıyasıya rekabet sonuçlandı! İşte İngiltere'nin yeni başbakanı

Kıyasıya rekabet sonuçlandı! İşte İngiltere'nin yeni başbakanı

Kürtçe türkülere eşlik edip, halay çekti

Kürtçe türkülere eşlik edip, halay çekti

İlginizi Çekebilir

Hep aynı şeyi yapıyor! Yatakta yarı çıplak olay paylaşım

Hep aynı şeyi yapıyor! Yatakta yarı çıplak olay paylaşım

Ölümünden sonra öğrendiler! Yaşadığı çifte hayat şoke etti

Ölümünden sonra öğrendiler! Yaşadığı çifte hayat şoke etti

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Rakibini yenince göğüslerini seyirciye gösterdi

Rakibini yenince göğüslerini seyirciye gösterdi

Kanlar içinde kaldı! Saldırganı görenler şaşkına döndü

Kanlar içinde kaldı! Saldırganı görenler şaşkına döndü

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.