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  4. Dizilerin 'mazlum' kızı! Funda Eryiğit geceye dekoltesiyle damga vurdu

Dizilerin 'mazlum' kızı! Funda Eryiğit geceye dekoltesiyle damga vurdu

04.11.2022 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde Netflix'te yayınlanan 'Cici' adlı filmdeki başarısıyla dikkat çeken yetenekli oyuncu Funda Eryiğit, dizideki karakterlerinin aksine bir görüntü çizerek, dijital platformun gecesinde şıklığı ile göz kamaştırdı.

Dizilerin 'mazlum' kızı! Funda Eryiğit geceye dekoltesiyle damga vurdu

Türkiye'de 6. yılını kutlayan Netflix, pek çok ünlü ismin katılımıyla eğlenceli bir etkinlik düzenlenledi. Pek çok ünlü isim, tercih ettiği kıyafetle dikkat çekerken, son günlerde 'Cici' filmiyle adından söz ettiren Funda Eryiğit, şıklığı ile göz kamaştırdı.

Dizilerde hep 'mazlum' rollerle aşina olduğumuz başarılı oyuncu, ödül gecesinde adeta şov yaptı.

Funda Eryiğit (4)

Göğüs dekolteli beyaz gömleği ve siyah kabarık yırtmaçlı elbisesiyle zarif bir görüntü çizen Eryiğit, şıklığı ile göz kamaştırdı.

Funda Eryiğit (3)
Kombinini sıkı topuz ve kedi makyajıyla tamamlayan başarılı oyuncu, sadeliğini ön plana çıkardı.

Funda Eryiğit (2)
Dizilerde hep ezilen kadın rollerinde görmeye alıştığımız Eryiğit, görenleri şaşırttı.
Funda Eryiğit (1)

Funda Eryiğit


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