Dizilerin 'mazlum' kızı! Funda Eryiğit geceye dekoltesiyle damga vurdu

Türkiye'de 6. yılını kutlayan Netflix, pek çok ünlü ismin katılımıyla eğlenceli bir etkinlik düzenlenledi. Pek çok ünlü isim, tercih ettiği kıyafetle dikkat çekerken, son günlerde 'Cici' filmiyle adından söz ettiren Funda Eryiğit, şıklığı ile göz kamaştırdı.

Dizilerde hep 'mazlum' rollerle aşina olduğumuz başarılı oyuncu, ödül gecesinde adeta şov yaptı.

Göğüs dekolteli beyaz gömleği ve siyah kabarık yırtmaçlı elbisesiyle zarif bir görüntü çizen Eryiğit, şıklığı ile göz kamaştırdı.



Kombinini sıkı topuz ve kedi makyajıyla tamamlayan başarılı oyuncu, sadeliğini ön plana çıkardı.



Dizilerde hep ezilen kadın rollerinde görmeye alıştığımız Eryiğit, görenleri şaşırttı.





