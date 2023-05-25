Doğa'dan Nursema'ya Kızılcık Şerbeti karakterlerinin 25. bölümde giydiği kıyafetlere öneriler

Her hafta yeni bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturan Kızılcık Şerbeti, oyuncuların başarılı performansları kadar karakterlerin kombinleriyle de beğeni topluyor. Farklı tarzlara sahip karakterler kombinleri aracılığıyla kişiliklerini en iyi şekilde yansıtıyor. Seyirciler de her bölüm dizide gördükleri kıyafetleri nereden temin edebileceklerini araştırıyor. Siz de o seyircilerden biriyseniz gelin, hep birlikte Kızılcık Şerbeti dizisinin 25. bölümünde giyilen kıyafetlerin benzerlerini inceleyelim.

1. Hamile şıklığı denince akla ilk gelen Doğa!

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Doğa, 25. bölümde yine birbirinden şık hamile kıyafetleri ile karşımıza çıktı. Bu çizgili elbise de özellikle hamile izleyicilerin dikkatini çekti. Eğer siz de elbiseyi beğendiyseniz Koton Mini Çizgili Kısa Kollu Bisiklet Yaka Elbise ile benzer bir şıklık yakalayabilirsiniz. Elbiseyi sneakerslar ve renkli bileklikler ile tamamlayarak çok şık görünebilirsiniz.

2. Çimen, yaşının enerjisini kombinlerine de taşıyor

Çimen dizide yaşının getirdiği enerjiyi ekranlarımıza taşıyor. Her bölüm oldukça rahat, canlı ve havalı kıyafetler tercih eden Çimen'in bu bölümde tercih ettiği beyaz crop tişört özellikle yaz aylarında, farklı parçalarla ve renklerle rahatlıkla kombinlenebilir. Hem spor hem günlük kombinlerinize uyum sağlayabilecek tişörtü beğendiyseniz Mavi Beyaz Basic Crop Tişört'ü incelemek isteyebilirsiniz.

3. Resmî şıklık arayanlar Kıvılcım'ın kıyafetlerinden ilham alabilir

Kıvılcım bir okul müdürünü canlandırdığı için onu genel olarak resmî kıyafetlerle görüyoruz. Bu tarz kıyafetlerle şıklığı yakalamak kolay olmasa da özellikle blazer ceketler bu konuda kurtarıcı olabiliyor. Siz de klasik parçaları seviyorsanız hem rengiyle hem formuyla size oldukça şık bir görünüm sunacak Koton Kadın Klasik Yaka Düğme Detaylı Cep Detaylı Ceket'i gardırobunuza ekleyebilirsiniz.

4. Nursema da kendi tarzını en iyi yansıtan karakterlerden

Nursema tesettür şıklığını en iyi şekilde ekranlarımıza taşıyor. Nursema'nın 25. bölümde kullandığı krem renkli şalı, hemen hemen her ten rengine yakışabilecek bir tonda. Benzer bir görünüm sunan Kadınbona Ithal Kore Lüks Medine İpeği Şal da her renkten kombinlerinizi rahatlıkla tamamlayacak ürünlerden biri. Modelin tam sekiz farklı renginin bulunduğunu da belirtelim.

5. Alev'in enerjisi kıyafetlerine de yansıyor

Alev'in giydiği saks mavisi ve fermuar detaylı bu kazak hem renk hem model olarak oldukça şık. Benzer bir şıklık yakalayabileceğiniz Godom Kazak'ı ister Alev gibi etekle ister kot ya da kumaş pantolonla rahatlıkla kombinleyebilirsiniz. Model fermuar detaylı olduğu için aksesuar kullanmadan da şık bir kombin oluşturabilirsiniz.

6. Nilay'ın saks mavisi gömleği ona çok yakışmıştı

Nilay'ın geçen bölümde giydiği saks mavisi gömleği oldukça dikkat çekti. IŞILTI FASHİON Tek Renk Kadın Büyük Beden Gömlek ile Nilay'ın kombinine benzer bir kombini siz de yapabilirsiniz. Gömleği hem günlük hayatınızda hem ofis şıklığı yakalamak istediğinizde rahatlıkla giyebilir, dilediğiniz parçalarla kombinleyebilirsiniz. Modelin özellikle gümüş renkli takılarla çok güzel duracağını da es geçmeyelim.

7. Uzun kaşe kabanların şıklığı tartışılmaz

Uzun kaşe kabanlar modası hiç geçmeyen ve her dönem şıklığı katlayan parçalar arasında. Kızılcık Şerbeti'nin 25. bölümünde Aylin'in giydiği kaban da hem rengiyle hem tarzıyla dikkatleri üzerine çeken bir parça oldu. Siz de o kabana benzer bir ürün arıyorsanız Batik A6191 Şal Yaka Cepli Kaban'ı gardırobunuza ekleyebilir, kaliteli yapısı sayesinde uzun yıllar rahatlıkla giyebilirsiniz.

8. Kıvılcım, çizgili kazağıyla genç bir görünüm yakalamış!

Kıvılcım hem resmî hem gündelik kıyafetlerle oldukça şık görünüm yakalayabiliyor. Karakterin 25. bölümde giydiği siyah beyaz çizgili kazağı hem şık hem rahat bir parçaydı. KYLE XM Kadın Polo Yaka Ekru Siyah Çizgili Uzun Kollu Triko Kazak ile siz de aynı havayı yakalayabilirsiniz. Çizgi desenleri kıyafetlere hareket katıyor ve farklı bir görünüm yakalamanızı sağlıyor.

9. Alev yine girdiği her ortamda şıklığını konuşturdu

Alev'in 25. bölümde giydiği bu el emeği hırka da oldukça dikkat çeken parçalar arasındaydı. Siz de Alev'in hırkasına alternatif bir ürün arıyorsanız size Ayayu Rahat Çizgili Hırka'yı tavsiye edebiliriz. Özellikle crop ve askılı tişörtlerle çok yakışacak modelin siyah, mavi ya da bordo renkli seçeneklerinden dilediğinizi sepetinize ekleyebilirsiniz.

10. Bu bölümde Alev'in tercihleri siyah beyaz ağırlıklıydı

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Alev'in siyah beyaz elbisesini beğendiyseniz size FORTRIC Kadın Baskılı Elbise'yi önerebiliriz. Kazayağı deseni kıyafetlere büyük bir şıklık katıyor ve bu desenin modası da hiçbir zaman geçmiyor. Hem önemli davetler hem ofis şıklığı için kazayağı desenli elbiseler sıklıkla tercih edilebiliyor. Tercih edeceğiniz ayakkabıya göre her ortama uyum sağlayabilen bu kazayağı desenli elbise de gardırobunuzun kurtarıcı parçalarından olabilir.

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