Doğal jakuziyi andıran şelale göletlerine ilgi arttı

Zorlu bir yolculukla ulaştıkları şelale göletlerine girerek serinleyen ziyaretçiler, muhteşem manzaranın keyfini çıkarıyor.
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