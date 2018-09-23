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Doğal jakuziyi andıran şelale göletlerine ilgi arttı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2018 09:50 | Son Güncelleme

Rize’nin Çayeli ilçesinde suyun döküldüğü kayalıklarda oluşan ve doğal jakuziyi andıran göletlerle büyüleyen Ağaran Şelalesi, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Zorlu bir yolculukla ulaştıkları şelale göletlerine girerek serinleyen ziyaretçiler, muhteşem manzaranın keyfini çıkarıyor.

Rize'deki Ağaran Şelalesi görenleri büyülüyor

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Çayeli ilçesi Sırt köyünde 70 metre yüksekten dökülen Ağaran şelalesi, turistlerden yoğun ilgi görüyor.
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Suyun döküldüğü kayalıklarda oluşan ve doğal jakuziyi andıran göletlere giren turistler, soğuk suda serinliyor, manzaranın keyfini çıkarıyor. Göletlere kayalıklardan zorlu yolculukla inen turistler, selfie yaparak fotoğraf çektiriyor.
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Şelaleyi ziyarete gelen turistler, karşılaştıkları manzara ile büyülendiklerini belirterek, muhteşem bir atmosfer yaşadıklarını söyledi.
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Ağaran Şelalesi Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Metin Saklı, yerli ve yabancı turistlerin her geçen gün şelaleye daha da yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, “Özellikle, şelalenin üst kısmında oluşan irili ufaklı, jakuzi benzeri göletler çok ilgi görüyor. Göletlere girip hem serinliyorlar, hem de yemyeşil manzarayı seyrediyorlar. Daha önce benzerini görmedikleri bir ortamda bulunmanın keyfini yaşıyorlar” dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Ağaran Şelalesi Rize Çayeli

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