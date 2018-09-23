Doğal jakuziyi andıran şelale göletlerine ilgi arttı

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Ağaran Şelalesi Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Metin Saklı, yerli ve yabancı turistlerin her geçen gün şelaleye daha da yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, “Özellikle, şelalenin üst kısmında oluşan irili ufaklı, jakuzi benzeri göletler çok ilgi görüyor. Göletlere girip hem serinliyorlar, hem de yemyeşil manzarayı seyrediyorlar. Daha önce benzerini görmedikleri bir ortamda bulunmanın keyfini yaşıyorlar” dedi.