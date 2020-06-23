Doğal yollarla tırnak mantarlarını silip süpüreceğiniz 10 yöntem

Onikomikoz olarak da adlandırılan tırnak mantarının en göze çarpan semptomu, tırnaklardan bir veya daha fazlasının beyaz, kahverengi veya sarı bir renk almasıdır. Mantar yayılabilir ve tırnakların kırılmasına ya da çatlamasına sebep olabilir. Tırnak mantarının tedavisinde genellikle Terenatal (Lamisil) veya Flukonazol (Diflucan) gibi reçeteli oral antifungal ilaçlar kullanılır. Bu tedaviler oldukça etkilidir ancak mide ve cilt problemleri veya baş dönmesi gibi yan etkilere neden olabilirler. Aynı zamanda, evinizdeki malzemeleri kullanarak uygulayabileceğiniz birçok doğal yöntem de mevcuttur. Tırnak Mantarı Neden Olur? Tırnak mantarı enfeksiyonlarına çeşitli mantar organizmaları neden olur. En yaygın neden, dermatofit olarak adlandırılan bir mantar çeşididir. **Maya ve küfler de tırnak enfeksiyonlarına neden olabilir. Tırnak mantarı, bulaşıcı bir enfeksiyon olduğu için temas kurduğunuz birisinden de size geçebilir. ** Özellikle güzellik salonlarında bulunan ayak zımparası ve tırnak makası gibi aletler, sterilize edilmedikleri takdirde mantar enfeksiyonlarının yayılmasına sebep olabilir.

Amerikan Dermatoloji Akademisi'ne (AAD) göre, mantar enfeksiyonları ayak tırnaklarını daha yaygın olarak etkilemektedir çünkü ayak parmakları genellikle ayakkabı içinde nemli ve sıcak bir ortamda bulunur. Aynı zamanda bazı risk faktörleri de tırnak mantarı oluşma olasılığını artırır: ** Diyabet ** Yetersiz dolaşıma neden olan bir hastalığa sahip olmak

Bağışıklık sisteminin zayıf olması

65 ve üzeri yaş

Takma tırnak kullanmak Tırnak Mantarı Belirtileri Tırnak seviyesinde yükselme, tırnakta kalınlaşma

Lateral onikomikoz adı verilen tırnak üzerinde beyaz veya sarı çizgiler

Tırnakta çatlama kırılma ve şekil bozukluğu

Tırnak kaybı

** Enfekte olmuş tırnakta kötü koku oluşumu ** Vücutta oluşan bazı başka enfeksiyon semptomları da tırnak mantarı enfeksiyonu ile benzerlik gösterebileceği için, kesin tanı konulması adına bir doktora görünmek en sağlıklısıdır. Tırnak Mantarına Doğal Çözümler 1. Elma sirkesi **Elma sirkesi, tırnak mantarının yayılmasını önleyebilen önemli asidik özelliklere sahiptir. ** Mantar ve bakterileri yok eder. Yapmanız gereken tek şey, eşit miktarda su ve elma sirkesini karıştırıp enfekte olan tırnaklarınızı yarım saat bu suda bekletmektir. Yarım saat sonunda tırnaklarınızı iyice kurulayın. Mantar problemi ortadan kalkıncaya kadar bu yöntemi uygulayabilirsiniz. 2. Çay ağacı yağı Bu bitkisel yağ, tırnak mantarının tedavisinde etkili olan hem antifungal hem de antiseptik özelliklere sahiptir. Bu özelliklerden yararlanmak için yapmanız gereken, bu yağı birkaç damla hindistan cevizi veya zeytinyağı ile karıştırmaktır. Sonra bir parça pamuk alın ve etkilenen tırnak üzerine karışımı uygulayın. Yaklaşık 10 dakika bekledikten sonra tırnağı bir diş fırçasıyla hafifçe ovun. En iyi sonuçları almak için günde 2 ila 3 kez yapabilirsiniz.

3. Listerine ağız suyu Bu gargarada bulunan alkol ve diğer bileşikler antiseptiktir, mantar ve bakteri oluşumunu önler. **Bir leğen içerisine bir miktar Listerine doldurun ve enfekte olmuş tırnağınızı yarım saat içinde bekletin. ** Sonra tırnağı yavaşça ovun. Enfeksiyonun yayılmasını önlemek için günde 2 defa bu işlemi uygulayabilirsiniz. Birkaç hafta sonra değişikliği fark edebilirsiniz. 4. Limon suyu ve zeytinyağı Deneyebileceğiniz başka bir doğal yöntem, limon suyu ve zeytinyağı çözeltisidir. Eşit miktarlarda limon suyu ve zeytinyağını karıştırın ve etkilenen tırnağa hafifçe masaj yaparak uygulayın. Durulayıp kurutmadan önce karışımı birkaç saat tırnağın üzerinde bekletin. Zeytinyağı cildin yumuşak ve pürüzsüz olmasını sağlarken limon da enfeksiyonu dağıtacaktır. 5. Lavanta yağı Tırnak mantarı bitkisel tedavisi için lavanta yağını da kullanabilirsiniz. **Lavanta yağı, enfeksiyon tedavisinde oldukça etkili antiseptik özelliklere sahiptir. ** Ayrıca cildin tahriş olmasını da önler. Bu yöntem için 5 damla lavanta yağı, 5 damla da çay ağacı yağına ihtiyacınız var. İki yağı karıştırın ve bir parça pamuk yardımıyla enfekte olan bölge ve çevresine uygulayın. 10 dakika bekledikten sonra durulayın ve etkilenen bölgeyi iyice kurulayın. Enfeksiyonun yayılmasını önlemek için bu yöntemi günde 2-3 defa tekrar edebilirsiniz.

6. Kekik yağı Kekik yağı timol içerir. **2016’da yapılan bir araştırmaya göre timol, antifungal, analjezik ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. ** Tırnak mantarını tedavi etmek için, etkilenen bölgeye kulak pamuğu ile kekik yağı sürebilirsiniz. Dilerseniz kekik yağı ve zeytinyağını da karıştırabilirsiniz. Yağı sürdükten sonra yarım saat boyunca parmağınızda bekletin ve sonrasında durulayıp kurutun. Bu yöntemi günde 2 defa uygulayabilirsiniz. 7. Beyaz sirke Uzmanlar, enfeksiyonla mücadeleye yardımcı olduğu ve cildin pH dengesini geri kazandırdığı için tırnak mantarı tedavisinde beyaz sirkeyi öneriyor. Bu yöntem için; 2 bardak ılık su içerisine 1 fincan beyaz sirke karıştırın ve enfekte olan tırnağınızı bu karışımın içerisinde 15 dakika kadar bekletin. Tırnaklarınızı iyice kuruttuğunuzdan emin olun. Mantarı etkili bir şekilde tedavi etmek için günde 2 kez bu işlemi uygulayabilirsiniz. 8. Vicks Vicks VapoRub topikal bir merhemdir. **Öksürüğü kesmek için üretilmiş olmasına rağmen, aktif maddeleri olan kafur ve okaliptüs yağı, ayak tırnağı mantarının tedavisine yardımcı olabilir.

** 2011 yılında yapılan bir çalışmada Vicks’in ayak tırnağı mantarının tedavisinde “pozitif bir klinik etkiye” sahip olduğu görülmüştür. Bu etkisinden faydalanmak için etkilenen bölgeye günde en az 1 defa sürebilirsiniz. 9. Ozonlu yağlar Zeytinyağı ve ayçiçek yağı gibi yağlar ozon gazı ile “enjekte edilir”. 2011’de yapılan bir çalışmaya göre, kısa bir süre için düşük konsantrasyonlarda bulunan bu ozon maruziyeti, mantarlar, maya ve bakteri gibi birçok organizmayı inaktive edebilir. Başka bir çalışmada, ozonize ayçiçeği yağının tırnak mantarı üzerinde, reçeteli topikal antifungal, ketokonazol (Xolegel) ilacından daha etkili olduğu bulunmuştur. Ozonlu yağ ile tırnak mantarı tedavisi için, günde iki defa etkilenen bölgeye zeytinyağı veya ayçiçeği yağı sürebilirsiniz. 10. Yoğurt Yoğurt, probiyotikler açısından zengin bir besindir. Bu nedenle tırnak mantarı da dahil olmak üzere mantar enfeksiyonları için etkili bir ilaç olduğu düşünülmektedir. Enfeksiyonun yayılmasını önlemek için günlük beslenme programınıza yoğurt ekleyebilirsiniz.