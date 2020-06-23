KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Doğal yollarla tırnak mantarlarını silip süpüreceğiniz 10 yöntem

Doğal yollarla tırnak mantarlarını silip süpüreceğiniz 10 yöntem

sebboy sebboy
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Onikomikoz olarak da adlandırılan tırnak mantarının en göze çarpan semptomu, tırnaklardan bir veya daha fazlasının beyaz, kahverengi veya sarı bir renk almasıdır. Mantar yayılabilir ve tırnakların kırılmasına ya da çatlamasına sebep olabilir.

Doğal yollarla tırnak mantarlarını silip süpüreceğiniz 10 yöntem

Onikomikoz olarak da adlandırılan tırnak mantarının en göze çarpan semptomu, tırnaklardan bir veya daha fazlasının beyaz, kahverengi veya sarı bir renk almasıdır. Mantar yayılabilir ve tırnakların kırılmasına ya da çatlamasına sebep olabilir. Tırnak mantarının tedavisinde genellikle Terenatal (Lamisil) veya Flukonazol (Diflucan) gibi reçeteli oral antifungal ilaçlar kullanılır. Bu tedaviler oldukça etkilidir ancak mide ve cilt problemleri veya baş dönmesi gibi yan etkilere neden olabilirler. Aynı zamanda, evinizdeki malzemeleri kullanarak uygulayabileceğiniz birçok doğal yöntem de mevcuttur.

Tırnak Mantarı Neden Olur?

ayak tırnakları

Tırnak mantarı enfeksiyonlarına çeşitli mantar organizmaları neden olur. En yaygın neden, dermatofit olarak adlandırılan bir mantar çeşididir. **Maya ve küfler de tırnak enfeksiyonlarına neden olabilir. Tırnak mantarı, bulaşıcı bir enfeksiyon olduğu için temas kurduğunuz birisinden de size geçebilir.

** Özellikle güzellik salonlarında bulunan ayak zımparası ve tırnak makası gibi aletler, sterilize edilmedikleri takdirde mantar enfeksiyonlarının yayılmasına sebep olabilir.

Amerikan Dermatoloji Akademisi'ne (AAD) göre, mantar enfeksiyonları ayak tırnaklarını daha yaygın olarak etkilemektedir çünkü ayak parmakları genellikle ayakkabı içinde nemli ve sıcak bir ortamda bulunur.

Aynı zamanda bazı risk faktörleri de tırnak mantarı oluşma olasılığını artırır:

**

  • Yetersiz dolaşıma neden olan bir hastalığa sahip olmak
  • Bağışıklık sisteminin zayıf olması
  • 65 ve üzeri yaş
  • Takma tırnak kullanmak

Tırnak Mantarı Belirtileri

  • Tırnak seviyesinde yükselme, tırnakta kalınlaşma
  • Lateral onikomikoz adı verilen tırnak üzerinde beyaz veya sarı çizgiler
  • Tırnakta çatlama kırılma ve şekil bozukluğu
  • Tırnak kaybı
  • **Enfekte olmuş tırnakta kötü koku oluşumu

**

Vücutta oluşan bazı başka enfeksiyon semptomları da tırnak mantarı enfeksiyonu ile benzerlik gösterebileceği için, kesin tanı konulması adına bir doktora görünmek en sağlıklısıdır.

Tırnak Mantarına Doğal Çözümler

ayak bakım

1. Elma sirkesi

**Elma sirkesi, tırnak mantarının yayılmasını önleyebilen önemli asidik özelliklere sahiptir.

** Mantar ve bakterileri yok eder. Yapmanız gereken tek şey, eşit miktarda su ve elma sirkesini karıştırıp enfekte olan tırnaklarınızı yarım saat bu suda bekletmektir. Yarım saat sonunda tırnaklarınızı iyice kurulayın. Mantar problemi ortadan kalkıncaya kadar bu yöntemi uygulayabilirsiniz.

2. Çay ağacı yağı

Bu bitkisel yağ, tırnak mantarının tedavisinde etkili olan hem antifungal hem de antiseptik özelliklere sahiptir. Bu özelliklerden yararlanmak için yapmanız gereken, bu yağı birkaç damla hindistan cevizi veya zeytinyağı ile karıştırmaktır. Sonra bir parça pamuk alın ve etkilenen tırnak üzerine karışımı uygulayın. Yaklaşık 10 dakika bekledikten sonra tırnağı bir diş fırçasıyla hafifçe ovun. En iyi sonuçları almak için günde 2 ila 3 kez yapabilirsiniz.

3. Listerine ağız suyu

Bu gargarada bulunan alkol ve diğer bileşikler antiseptiktir, mantar ve bakteri oluşumunu önler. **Bir leğen içerisine bir miktar Listerine doldurun ve enfekte olmuş tırnağınızı yarım saat içinde bekletin.

** Sonra tırnağı yavaşça ovun. Enfeksiyonun yayılmasını önlemek için günde 2 defa bu işlemi uygulayabilirsiniz. Birkaç hafta sonra değişikliği fark edebilirsiniz.

4. Limon suyu ve zeytinyağı

Deneyebileceğiniz başka bir doğal yöntem, limon suyu ve zeytinyağı çözeltisidir. Eşit miktarlarda limon suyu ve zeytinyağını karıştırın ve etkilenen tırnağa hafifçe masaj yaparak uygulayın. Durulayıp kurutmadan önce karışımı birkaç saat tırnağın üzerinde bekletin. Zeytinyağı cildin yumuşak ve pürüzsüz olmasını sağlarken limon da enfeksiyonu dağıtacaktır.

5. Lavanta yağı

Tırnak mantarı bitkisel tedavisi için lavanta yağını da kullanabilirsiniz. **Lavanta yağı, enfeksiyon tedavisinde oldukça etkili antiseptik özelliklere sahiptir.

** Ayrıca cildin tahriş olmasını da önler. Bu yöntem için 5 damla lavanta yağı, 5 damla da çay ağacı yağına ihtiyacınız var. İki yağı karıştırın ve bir parça pamuk yardımıyla enfekte olan bölge ve çevresine uygulayın. 10 dakika bekledikten sonra durulayın ve etkilenen bölgeyi iyice kurulayın. Enfeksiyonun yayılmasını önlemek için bu yöntemi günde 2-3 defa tekrar edebilirsiniz.

6. Kekik yağı

Kekik yağı timol içerir. **2016’da yapılan bir araştırmaya göre timol, antifungal, analjezik ve antibakteriyel özelliklere sahiptir.

** Tırnak mantarını tedavi etmek için, etkilenen bölgeye kulak pamuğu ile kekik yağı sürebilirsiniz. Dilerseniz kekik yağı ve zeytinyağını da karıştırabilirsiniz. Yağı sürdükten sonra yarım saat boyunca parmağınızda bekletin ve sonrasında durulayıp kurutun. Bu yöntemi günde 2 defa uygulayabilirsiniz.

7. Beyaz sirke

Uzmanlar, enfeksiyonla mücadeleye yardımcı olduğu ve cildin pH dengesini geri kazandırdığı için tırnak mantarı tedavisinde beyaz sirkeyi öneriyor. Bu yöntem için; 2 bardak ılık su içerisine 1 fincan beyaz sirke karıştırın ve enfekte olan tırnağınızı bu karışımın içerisinde 15 dakika kadar bekletin. Tırnaklarınızı iyice kuruttuğunuzdan emin olun. Mantarı etkili bir şekilde tedavi etmek için günde 2 kez bu işlemi uygulayabilirsiniz.

8. Vicks

Vicks VapoRub topikal bir merhemdir. **Öksürüğü kesmek için üretilmiş olmasına rağmen, aktif maddeleri olan kafur ve okaliptüs yağı, ayak tırnağı mantarının tedavisine yardımcı olabilir.

** 2011 yılında yapılan bir çalışmada Vicks’in ayak tırnağı mantarının tedavisinde “pozitif bir klinik etkiye” sahip olduğu görülmüştür. Bu etkisinden faydalanmak için etkilenen bölgeye günde en az 1 defa sürebilirsiniz.

9. Ozonlu yağlar

Zeytinyağı ve ayçiçek yağı gibi yağlar ozon gazı ile “enjekte edilir”. 2011’de yapılan bir çalışmaya göre, kısa bir süre için düşük konsantrasyonlarda bulunan bu ozon maruziyeti, mantarlar, maya ve bakteri gibi birçok organizmayı inaktive edebilir. Başka bir çalışmada, ozonize ayçiçeği yağının tırnak mantarı üzerinde, reçeteli topikal antifungal, ketokonazol (Xolegel) ilacından daha etkili olduğu bulunmuştur. Ozonlu yağ ile tırnak mantarı tedavisi için, günde iki defa etkilenen bölgeye zeytinyağı veya ayçiçeği yağı sürebilirsiniz.

10. Yoğurt

Yoğurt, probiyotikler açısından zengin bir besindir. Bu nedenle tırnak mantarı da dahil olmak üzere mantar enfeksiyonları için etkili bir ilaç olduğu düşünülmektedir. Enfeksiyonun yayılmasını önlemek için günlük beslenme programınıza yoğurt ekleyebilirsiniz.

Tırnak Mantarı Nasıl Önlenir?

eller ve ayaklar

Yaşam tarzında birkaç basit değişiklik yapmak, tırnaklarda mantar enfeksiyonu oluşmasını önlemeye yardımcı olabilir. **Tırnaklarınızı düzgün kesmeniz ve temiz tutarak iyi bakmanız enfeksiyonları önlemenin ilk yoludur.

** Ayrıca tırnaklarınızın etrafındaki deriyi de incitmemeye dikkat etmelisiniz. Bunun haricinde:

  • Antifungal spreyleri veya tozları düzenli olarak kullanın.
  • Enfekte olmuş tırnaklarınıza dokunduktan sonra ellerinizi yıkayın.
  • Özellikle ayak parmaklarınızın arasını duş aldıktan sonra iyice kurutun.
  • Güvenilir salonlarda manikür veya pedikür yaptırın. (Bunun için kendi eşyalarınızı da yanınızda götürebilirsiniz.)
  • Ayağınızı terletmeyecek çoraplar giyin.
  • Halka açık yerlerde yalın ayak dolaşmamaya dikkat edin.
  • Takma tırnak ve tırnak cilası kullanmaktan mümkün olduğunca kaçının.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMurat Dalkılıç'ın Hande Erçel'siz tatiliMurat Dalkılıç'ın Hande Erçel'siz tatili
Daha hızlı saç uzatmak için kolayca uygulayabileceğiniz 20 yöntemDaha hızlı saç uzatmak için kolayca uygulayabileceğiniz 20 yöntem
Bulaşık makinenize limon atarsanız.... Sonuçlara inanamayacaksınız!Bulaşık makinenize limon atarsanız.... Sonuçlara inanamayacaksınız!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

3 günde kaş ve kirpik uzatmak artık çok kolay! Sadece 6 adımda...

3 günde kaş ve kirpik uzatmak artık çok kolay! Sadece 6 adımda...

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Saç bakımı için para saçmayın! Bu doğal maskeler ile...

Saç bakımı için para saçmayın! Bu doğal maskeler ile...

Estetik operasyona para vermeyin! Bu gece kremi botoks etkisi gösteriyor...

Estetik operasyona para vermeyin! Bu gece kremi botoks etkisi gösteriyor...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alışveriş Yaparken Para Kazanmanın 8 Püf Noktası

Alışveriş Yaparken Para Kazanmanın 8 Püf Noktası

Gelinlik Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? Vücut Tipinize Uygun Gelinlik

Gelinlik Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? Vücut Tipinize Uygun Gelinlik

Topuklu Ayakkabı Giymeden Önce Dikkat Etmeniz Gereken 10 Madde

Topuklu Ayakkabı Giymeden Önce Dikkat Etmeniz Gereken 10 Madde

Kolay Anlatımlı İğne Oyası Modelleri

Kolay Anlatımlı İğne Oyası Modelleri

Çorap Seçmenin Püf Noktaları

Çorap Seçmenin Püf Noktaları

Dikkatleri Üzerinize Çekin: Cool Görünmenin Püf Noktaları

Dikkatleri Üzerinize Çekin: Cool Görünmenin Püf Noktaları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.