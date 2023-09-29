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Doğalgaz patlaması neden olur? Doğalgaz patlamasının nedenleri nelerdir? Ankara'da 6 katlı bir binada patlama!

29.09.2023 08:12 | Son Güncelleme:
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Doğalgaz patlaması neden olduğu, Ankara'da 6 katlı bir binada meydana gelen patlama nedeniyle merak edildi. Mamak ilçesinde 6 katlı bir binanın giriş katında gerçekleşen patlama sebebiyle 1 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Peki, Doğalgaz patlaması neden olur? Doğalgaz patlamasının nedenleri nelerdir? İşte detaylar...

Doğalgaz patlaması neden olur? Doğalgaz patlamasının nedenleri nelerdir? Ankara'da 6 katlı bir binada patlama!

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan 6 katlı binanın giriş katında doğalgaz patlaması gerçekleşti. Olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Doğalgaz patlamasının nedenleri bu acı haberin ardından internette araştırılıyor. İşte doğalgaz patlaması ve nedenleri ile ilgili detaylar...

DOĞALGAZ PATLAMASI NEDEN OLUR?

Doğalgaz patlaması olmaması için tedbirloi davranılması şarttır.

Bilindiği üzere doğalgaz kokusuzdur. Fakat bir sorun olması halinde genellikle bu duruma koku eklendiği için sızıntılar fark edilebilmektedir.

Doğalgaz kokusu alan kişilerin, bölgeden uzaklaşıp ve yetkililere haber vermeleri gerekmektedir.

Sızıntının nedeninin bulunup giderilmesi önemlidir.

Konutlarda ve iş yerlerinde ısınma amaçlı kullanılan doğalgaz sızıntısının çürümüş sarımsak kokusuna benzetildiği aktarılmaktadır.

DOĞALGAZ PATLAMASININ NEDENLERİ

  • Yetersiz havalandırma

  • Doğalgaz borularındaki sızıntılar veya gaz ekipmanlarındaki arızalar

  • Düşük alanlar

  • Kapalı alanlar:

  • Ekipman arızaları

  • Yanlış kurulum

Bakım eksikliği

ANKARA'DA DOĞALGAZ PATLAMASI: 1 ÖLÜ

Ankara’nın Mamak ilçesinde 6 katlı bir binanın giriş katında meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

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Mamak Ankara doğalgaz patlaması

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