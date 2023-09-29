Doğalgaz patlaması neden olur? Doğalgaz patlamasının nedenleri nelerdir? Ankara'da 6 katlı bir binada patlama!

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan 6 katlı binanın giriş katında doğalgaz patlaması gerçekleşti. Olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Doğalgaz patlamasının nedenleri bu acı haberin ardından internette araştırılıyor. İşte doğalgaz patlaması ve nedenleri ile ilgili detaylar...

DOĞALGAZ PATLAMASI NEDEN OLUR?

Doğalgaz patlaması olmaması için tedbirloi davranılması şarttır.

Bilindiği üzere doğalgaz kokusuzdur. Fakat bir sorun olması halinde genellikle bu duruma koku eklendiği için sızıntılar fark edilebilmektedir.

Doğalgaz kokusu alan kişilerin, bölgeden uzaklaşıp ve yetkililere haber vermeleri gerekmektedir.

Sızıntının nedeninin bulunup giderilmesi önemlidir.

Konutlarda ve iş yerlerinde ısınma amaçlı kullanılan doğalgaz sızıntısının çürümüş sarımsak kokusuna benzetildiği aktarılmaktadır.

DOĞALGAZ PATLAMASININ NEDENLERİ

Yetersiz havalandırma

Doğalgaz borularındaki sızıntılar veya gaz ekipmanlarındaki arızalar

Düşük alanlar

Kapalı alanlar:

Ekipman arızaları

Yanlış kurulum

Bakım eksikliği

ANKARA'DA DOĞALGAZ PATLAMASI: 1 ÖLÜ

Ankara’nın Mamak ilçesinde 6 katlı bir binanın giriş katında meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

