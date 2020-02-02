Doğu'da dondurucu soğuk, kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta dondurucu soğuk, kar yağışı ve tip hayatı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da bir süredir etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle süs havuzları buz tuttu, bazı bina ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, 2 gün önce başlayan ve gece boyu devam edan kar yağışı ve yoğun tipi sonucu ulaşımda aksamalar yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Erzurum-Çat Yaylasu mevkisi, Çat- Bingöl Karlıova arası, Çat-Çatak ve Parmaksız mevkisi, Kılınçdere Mardo Dağı, Kop Dağı, Hınıs/Yeniköy-Gülçayır, Akören Mahalleleri, Pazaryolu-Gülçimen Mahallesi, İspir Madenköprübaşı, Yaylacık, Ortaoğlan mahalleleri, Pazaryolu-İspir arası, Erzurum-Narman yolu, Karayazı-Kırgındere, Geyikli, Çatalören, Salyamaç mahalleleri, Karayazı Hınıs yol ayrımı, Erzurum Tortum arası, Köprüköy-Yağan arası, Karaçoban-Karagöz mevkilerinde mahsur kalan 98 araçtaki 293 vatandaş 112 Acil Çağrı Merkezi koordinesinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin aralıksız çalışmaları ile kurtarıldı."