HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Doğu'da dondurucu soğuk, kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor

Doğu'da dondurucu soğuk, kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 11:33 | Son Güncelleme

Erzurum'da, kar ve tipi nedeniyle araçlarında mahsur kalan 293 kişi, Büyükşehir Belediyesi, Karayolları ve 112 Acil Servis ekiplerince kurtarıldı

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta dondurucu soğuk, kar yağışı ve tip hayatı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da bir süredir etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle süs havuzları buz tuttu, bazı bina ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, 2 gün önce başlayan ve gece boyu devam edan kar yağışı ve yoğun tipi sonucu ulaşımda aksamalar yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Erzurum-Çat Yaylasu mevkisi, Çat- Bingöl Karlıova arası, Çat-Çatak ve Parmaksız mevkisi, Kılınçdere Mardo Dağı, Kop Dağı, Hınıs/Yeniköy-Gülçayır, Akören Mahalleleri, Pazaryolu-Gülçimen Mahallesi, İspir Madenköprübaşı, Yaylacık, Ortaoğlan mahalleleri, Pazaryolu-İspir arası, Erzurum-Narman yolu, Karayazı-Kırgındere, Geyikli, Çatalören, Salyamaç mahalleleri, Karayazı Hınıs yol ayrımı, Erzurum Tortum arası, Köprüköy-Yağan arası, Karaçoban-Karagöz mevkilerinde mahsur kalan 98 araçtaki 293 vatandaş 112 Acil Çağrı Merkezi koordinesinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin aralıksız çalışmaları ile kurtarıldı."

- Ardahan

Ardahan'da kent merkezinin yanı sıra özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara sebep oluyor.

Karayolları yetkilileri, Ardahan-Posof, Şavşat ve Çıldır-Aktaş yollarını kullanacak sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.

- Kars

Kar yağışının ardından hava sıcaklığının sıfırın altında 22 dereceye düştüğü Kars'ta, bazı araçlar dondu. Sarıkamış ilçesinde de bina çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu, ev ve iş yerlerin camları buz tuttu.

Bazı vatandaşlar saç kurutma makinesiyle camlardaki buzu çözmeye çalıştı.

Sarıkamış Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar küreme çalışması başlattı.

Bu arada kuşlar ve yaban ördeklerinin yiyecek bulmakta zorlandığı dikkati çekti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
PARTNERBirkan Sokullu: Güzel bir ilişkimiz varBirkan Sokullu: Güzel bir ilişkimiz var
İstanbul'da toplu ulaşımda yeni dönem! İstanbul'da toplu ulaşımda yeni dönem!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ardahan dondurucu soğuk Erzurum Kars

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da 'virüs' paniği!

İstanbul'da 'virüs' paniği!

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Çıplak fotoğrafları sızdırıldı! Açıklama yaptı

Çıplak fotoğrafları sızdırıldı! Açıklama yaptı

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Koronavirüs karantina merkezinde esrarengiz ölüm

Koronavirüs karantina merkezinde esrarengiz ölüm

Manisa’da 4.5 ve 4 büyüklüğünde depremler

Manisa’da 4.5 ve 4 büyüklüğünde depremler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Burhan Ersoy Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne atandı

Burhan Ersoy Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne atandı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

İstedikleri kadınla evlenmeyen astsubayı darp etmişler!

İstedikleri kadınla evlenmeyen astsubayı darp etmişler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya’da gece kulübünün çatısı çöktü: 2 ölü, 5 yaralı

Gece kulübünün çatısı çöktü: 2 ölü, 5 yaralı

YPG/PKK'lı teröristten çarpıcı İran açıklaması!

YPG/PKK'lı terörist itiraf etti: İran'a saldıracaktık

'Deprem fırtınaları yaşanabilir' uyarısı

'Deprem fırtınaları yaşanabilir' uyarısı

İstanbullular telefonlarını İstanbulkart olarak kullanabilecek

İstanbul'da toplu ulaşımda yeni dönem!

İstanbul'da film sahnelerini aratmayan silahlı saldırı

İstanbul'da film sahnelerini aratmayan silahlı saldırı

Okey takozuyla camı kırdı, 5 bin TL’yi alıp yere yağ döktükten sonra kaçtı

Böyle hırsızlık görülmedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.