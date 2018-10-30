Doğum sancısı çeken erkeğin hali! 'Beni kurtarın' diye yalvardı

Kadınların ve eşinin aslında 'kolay' doğum yaptığını bu işi biraz abarttıklarını söyleyen 4 çocuk babası Michael Richardson, doğum ağrısını simüle eden makineye bağlanınca saniyeler içinde gözyaşlarına boğuldu.

Deneysel işlemde mide üzerine takılan klipsler sayesinde vücuda az düzeyde elektrik dalgası gönderildi. İlk evre: Vücuduna 30 saniye süren hafif ve aralıklı kasılmalar gönderildi. İkinci evre: Kasılmalar 5 ve 7 dakikada bire düşürüldü, kasılmalar 45 saniyeye çıkarıldı.

Ağrıları artan Michael'a derin nefes alıp vermesi söylendi. Evreler arttıkça verilen elektrik oranı artırıldı.Son evre: Artık ağrılar 3 dakikada bir gelmeye ve 1 dakika sürmeye başladı.

Richardson son evreyle ilgili düşüncelerini, "Başka hiçbir şey düşünemez oldum, tren çarpmış gibi hissettim gözlerimden yaşlar boşaldı. Acıdan inliyor, bıçaklanıyor gibiydim. Biz erkeklerin sizden nasıl daha güçlü olduğuna inanırsınız" diye anlattı.

Doğumun sonunda "Eşime her zaman bu sancı işini abarttığını söyledim. Ve bu acıları gerçekten yaşadığına inanmadım. Hayatımda yaşadığım en acılı deneyimdi. Kadınlara saygım kat kat arttı. Daha önce hissetmediğim bir duyguydu, sanki ben artık eski ben değilim" diyen Michael, eşinin doğum anında neler hissettiğini az da olsa anlayabildiğini söyledi.



