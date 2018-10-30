KADIN

Doğum sancısı çeken erkeğin hali! 'Beni kurtarın' diye yalvardı

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2018 16:15 | Son Güncelleme

İspanya'nın Gran Canaria adasında yaşayan Michael Richardson eşinin yaşadığı doğum sancısının nasıl olduğunu öğrenmek için gönüllü olarak doğumhaneye yattı. Doğum sancısının biraz abartıldığını söyleyen Richardson, verilen sancıyı deneyimleyince 'beni kurtarın' diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Doğum sancısı çeken erkeğin hali! 'Beni kurtarın' diye yalvardı

Kadınların ve eşinin aslında 'kolay' doğum yaptığını bu işi biraz abarttıklarını söyleyen 4 çocuk babası Michael Richardson, doğum ağrısını simüle eden makineye bağlanınca saniyeler içinde gözyaşlarına boğuldu.

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Deneysel işlemde mide üzerine takılan klipsler sayesinde vücuda az düzeyde elektrik dalgası gönderildi. İlk evre: Vücuduna 30 saniye süren hafif ve aralıklı kasılmalar gönderildi. İkinci evre: Kasılmalar 5 ve 7 dakikada bire düşürüldü, kasılmalar 45 saniyeye çıkarıldı.

Ağrıları artan Michael'a derin nefes alıp vermesi söylendi. Evreler arttıkça verilen elektrik oranı artırıldı.Son evre: Artık ağrılar 3 dakikada bir gelmeye ve 1 dakika sürmeye başladı.

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Richardson son evreyle ilgili düşüncelerini, "Başka hiçbir şey düşünemez oldum, tren çarpmış gibi hissettim gözlerimden yaşlar boşaldı. Acıdan inliyor, bıçaklanıyor gibiydim. Biz erkeklerin sizden nasıl daha güçlü olduğuna inanırsınız" diye anlattı.

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Doğumun sonunda "Eşime her zaman bu sancı işini abarttığını söyledim. Ve bu acıları gerçekten yaşadığına inanmadım. Hayatımda yaşadığım en acılı deneyimdi. Kadınlara saygım kat kat arttı. Daha önce hissetmediğim bir duyguydu, sanki ben artık eski ben değilim" diyen Michael, eşinin doğum anında neler hissettiğini az da olsa anlayabildiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
doğum sancısı Michael Richardson

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
İyide bu zamanda normal doğum yapan kadın sayısı çok düşük hepsi kestiriyor...sende kestireydin ya richardson
Kadınların acıya dayanma eşiği erkeklere göre çok daha üsttedir. Mevlam kadınlara doğurganlık verirken doğum sancısına dayanma gücü de vermiş. Herşeyi hakkıyla bilen, yaratan Allah'tır.
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