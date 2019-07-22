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Doktora öğrencisine İsrail’den prestij bursu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 13:32 | Son Güncelleme

Yakın Doğu Üniversitesi Tıbbi Biyokimya doktora öğrencisi Victor Markus, İsrail Yükseköğretim Kurulu’nun başka uluslardan sınırlı sayıdaki doktora öğrencisine verdiği prestij bursunu kazandı.Yapılan başvuru, eleme ve değerlendirme sürecinin üstesinden başarıyla gelen Victor Markus, birçok alanda dünyanın lider araştırma kurumları arasında gösterilen Negev’in Ben-Gurion Üniversitesi’nde bir yıl boyunca biyoteknoloji üzerine yürüteceği projelerde yer alacak.Böylesi bir bursa layık görülmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren doktora öğrencisi Victor Markus, başta Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı Prof.

Doktora öğrencisine İsrail’den prestij bursu

Yakın Doğu Üniversitesi Tıbbi Biyokimya doktora öğrencisi Victor Markus, İsrail Yükseköğretim Kurulu’nun başka uluslardan sınırlı sayıdaki doktora öğrencisine verdiği prestij bursunu kazandı.
Yapılan başvuru, eleme ve değerlendirme sürecinin üstesinden başarıyla gelen Victor Markus, birçok alanda dünyanın lider araştırma kurumları arasında gösterilen Negev’in Ben-Gurion Üniversitesi’nde bir yıl boyunca biyoteknoloji üzerine yürüteceği projelerde yer alacak.
Böylesi bir bursa layık görülmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren doktora öğrencisi Victor Markus, başta Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nazmi Özer olmak üzere akademik anlamda gelişmesine ve ilerlemesine katkı sağlayan bütün öğretim üyelerine teşekkür etti.

Kaliteli eğitim başarıyı getiriyor
Burs başarısını üniversitesinde aldığı eğitimin büyük payı olduğunu dile getiren Markus, “Burada eğitime tabi tutulmuş kişilerin, kendi eğitimleri ile ilgili bilgi, beceri ve davranışlarıyla toplumun ihtiyaç ve isteklerine beklenen düzeyde cevap verebilen bir eğitim modeli uygulanıyor. Moleküler teknikler ve laboratuvar pratiği bakımından oldukça yüksek donanıma sahip olan üniversitemizde temel bilimlerin üretmiş olduğu bilgiyi uygulamaya dökebilen imkanlar sunuluyor. Tasarlanan eğitim programı ile öğrenciye biyolojik bilimlere farklı bir perspektif ile bakış açısı kazandırarak diğer disiplinler ile biyokimyanın bağlantısını kurabilme yaklaşımı getirmesi bizim uluslararası alanda da başarıyı yakalamamızı sağlıyor” dedi.

Önemli bir başarıya imza atıldı
Doktora öğrencilerinin kazandığı bursla önemli bir başarıya imza attığını ifade eden Yakın Doğu Üniversitesi Tıbbi Biyokimya anabilim dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kerem Teralı, bu gelişmeyle birlikte iki üniversite arasında verimli ve sağlam bir işbirliğinin ilk tohumlarının atılmış olduğunu belirterek sürdürülebilir işbirliğinin doğabileceğini söyledi. Doç. Dr. Teralı, “Yakın Doğu Üniversitesi ve Ben-Gurion Üniversitesi’ndeki ilgili bölümlerden araştırmacıların sahip oldukları bilgi birikimi ile yeteneğin birleşiminden daha pek çok benzersiz, sürdürülebilir iş çıkacağı konusunda en ufak bir şüphem yok” dedi.

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