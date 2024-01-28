Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan plaj tarzıyla dikkat çekti! "Gelinlik gibi"

Bir süredir ekrandan uzakta lüks bir yaşam süren Yasemin Özilhan yeni yaşını Maldivler'de kutladı. Bir dönemin efsane dizisi Doktorlar'ın Ela'sı olarak hafızalara kazınan Yasemin Özilhan lüks yaşantısıyla dikkat çekiyor.

2011 yılında İzzet Özilhan sosyeteye girdi ve paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Yasemin Özilhan, bir haftadır Maldivler tatiline devam ediyor. Sosyetik güzelin plaj kıyafeti sosyal medyanın diline düştü.

Doğum günü için Maldivler'e giden Yasemin Özilhan'ın tarzına "Plajda gelinlik giymiş gibi", "Gelinlik gibi ya", "Plaj için biraz gereksiz değil mi?","Kadını danıyamadım" yorumları yapıldı.







