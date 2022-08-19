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Doktorlar inanmadı! Yedi ay içinde taşıdı

19.08.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalı bir kadın menstrual kabın vajinasından ilerleyerek rahmine sıkıştığını iddia etti. Kabın çıkarılması için doktora giden kadın, sorununu anlattığında doktorların kendisine inanmayarak güldüğünü söyledi. Yedi ay boyunca rahminde kabın kaldığını iddia eden kadın, erkek arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdiği sırada çıktığını söyledi.

Doktorlar inanmadı! Yedi ay içinde taşıdı

Amerikalı Nicole Cliffe, regl döneminde kullandığı menstrual kabın vajinasından ilerleyerek rahmine kaydığını ve yedi ay boyunca onunla yaşadığını iddia etti. Erkek arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdiği sırada kabın çıktığını söyleyen kadın, bu sırada hayatının en büyük acısını çektiğini belirtti.

"ÖLMEK İSTİYORUM"

Menstrual kap yüzünden "ölmek istediğini" çünkü kupanın kendisini ciddi şekilde kötü hissetmesine neden olduğunu söyledi. Nicole Cliffe, kabın çıkarılması için doktora gittiğinde oradakilerin ona güldüğünü ve adet kupasının serviksten rahme girmesinin imkânsız olduğunu öne sürdü.

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Rahim ağzı nüfuz edilemeyecek kadar dardır. Doğum sırasında bebeğin dışarı çıkması için genişler, adet sırasında hafifçe genişler ve vajinanın uzamasını sağlamak için seks sırasında hareket eder.

"BANA GÜLDÜLER"

Talihsiz kadın, 5 Ağustos'taki bir Instagram gönderisinde şunları söyledi: "Bu Diva Kupası en az yedi ay boyunca rahimimde (vajinamda değil) kaldı. Acil servise gitmeden önce saatlerce çıkarmak için uğraştım. Doktorlar rahmime girmesinin mümkün olmadığını söyleyerek güldü. Üç normal doğum yaptığımı ve farkı bildiğimi söyledim. Yine güldüler."

KANAMASI YEDİ AY SÜRDÜ

Doktorlar ultrasonda sadece "miyom veya kist" görebildiklerini söyledi. Daha sonra, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu geçirdiğini ve bazı semptomlara yardımcı olan antibiyotikler kullandığını belirtti ve dedi ki: "Yaklaşık yedi aydır kanamam vardı çünkü rahmim ondan kurtulmaya çalışıyordu."

Aylar sonra erkek arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdiği esnada menstrual kabın çıktığını söyledi. O anda çok acı çektiğini ancak acil serviste yine kendisine güleceklerini düşündüğü için evde ağrı kesicilerle ağrısının geçmesini beklediğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
menstrual kap
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