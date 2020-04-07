Doktorların umudunu kestiği koronavirüs hastası taburcu oldu

Sinop’un Ayancık ilçesinden 55 yaşındaki Cihan Yılmaz, İstanbul ziyaretinin ardından döndüğü memleketinde kendini iyi hissetmemesi üzerine gittiği hastanede koronavirüse yakalandığını öğrendi. 10 gün bir devlet hastanesinde tedavi gören Yılmaz’ın kronik hastalıkları da bulunuyordu. Şikayetleri iyileşmeyince 20 Mart’ta VM Medical Park Samsun Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Birkaç defa doktorların hayati tehlikeyi atlatamadığını söylediği hasta, ek tedavilerle toparlayarak sağlığına kavuştu. Yılmaz, güler yüzü ve gülüşlerinin kendisine moral olduğunu söylediği sağlık çalışanları tarafından alkışlarla taburcu edildi.

"BİRKAÇ DEFA UMUDUMUZU KAYBETME NOKTASINA GELDİK"

Hastanenin Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Adem Dirican, “Cihan Bey yaklaşık 20 gün önce hastanemize geldi. İlk önce solunum yetmezliği tablosuyla yoğun bakıma yatırdık. 10 gün kadar yoğun bakımda ciddi ve yoğun bir tedavi aldıktan sonra genel durumu iyileşip satürasyonu yükselince normal servise aldık. 55 yaşında genç bir hasta olmasına rağmen ciddi anlamda romaztizmal hastalığı ve hipertansiyonu vardı. O yüzden hastalığı çok ağır geçirdi. Ancak tedaviye cevap veren ve evine giden şanslı hastalardan oldu. Tedavi süreci içinde birkaç defa neredeyse umudumuzu kaybetme noktasına geldik ancak ona hiç belli etmedik. Çok kötüye gittiği dönemler de oldu. Hep moral verdik, sonra hastamız ek tedavilere cevap vererek toparladı. Çok şükür, bugün kendisini taburcu ediyoruz” dedi.