Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Dokuz yaşındaki çocuk annesinin darp edildiği anları saniye saniye kameraya çekti! Şiddet gösteren babasını video hapse gönderdi

    Dokuz yaşındaki çocuk annesinin darp edildiği anları saniye saniye kameraya çekti! Şiddet gösteren babasını video hapse gönderdi

    07.12.2023 08:12 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin Yuba bölgesinde 9 yaşındaki bir çocuk, babasının annesini darp ettiği anları saniye saniye kameraya kaydetti. Çocuğunun çektiği şiddet görüntülerinin ardından Kaliforniyalı koca, dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    MYNET-DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde 38 yaşındaki Miguel Lazaro-Castillo karısını darp ettiği sırada evde bulunan çiftin çocuklarından biri tarafından kameraya kaydedildi. Yuba İlçesi Bölge Savcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, adamın karısını dövdüğü sırada çiftin 9, 14 ve 15 yaşlarındaki üç çocuğu o sırada evdeydi. Görüntüler en küçük çocuk tarafından çekildi.

    KAN DONDURAN ANLAR

    1

    6 dakikadan uzun süren kayıtta Castillo'nun, karısının yüzüne ve kafasına defalarca vurduğu fark edildi. Görüntülerde kız çocuklarından birinin annesinin önüne geçerek ona siper olduğu görüldü. Baba kızının bacağına da vurarak aralarından çekilmesini istedi.

    2

    Castillo başlangıçta karısına şiddet uyguladığını reddetti. Ancak polisler eve geldiğinde Castillo'yu karısının üzerinde otururken ve kadını yüzü kana bulanmış peçetelerle kaplı yere dönük yatarken buldular.

    İlginizi Çekebilir

    Kendisi 65 karısı 16 yaşında! “Balayımız bitince okuluna geri dönecek”

    Kendisi 65 karısı 16 yaşında! “Balayımız bitince okuluna geri dönecek”

     3 aylık bebeğini pitbull ile aynı odada bıraktı! Sakız gibi çiğnedi

    3 aylık bebeğini pitbull ile aynı odada bıraktı! Sakız gibi çiğnedi

     Tacizci sevgili cinsel ilişki görüntülerini ailesine gönderdi

    Tacizci sevgili cinsel ilişki görüntülerini ailesine gönderdi

     Yatak odasının zemini ve duvarları kanla kaplıydı

    Yatak odasının zemini ve duvarları kanla kaplıydı

     Bıçak zoruyla tecavüze uğradı! Skandalın böylesi...

    Bıçak zoruyla tecavüze uğradı! Skandalın böylesi...

    Kesfet

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Almanya'yı karıştıran Türk! 45 milyon Euro ile kaçtı...Almanya'yı karıştıran Türk! 45 milyon Euro ile kaçtı...
    Halteri yanlışlıkla boğazına düşürdüHalteri yanlışlıkla boğazına düşürdü
    TV yayın akışı: 7 Aralık 2023 PerşembeTV yayın akışı: 7 Aralık 2023 Perşembe
    Anahtar Kelimeler:
    Amerika Kaliforniya darp anne baba
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Daha önce yapılmamışı yaptı! 35 yıllık aracı artık 200 kilometreyi sadece 20 liraya gidiyor

    Daha önce yapılmamışı yaptı! 35 yıllık aracı artık 200 kilometreyi sadece 20 liraya gidiyor

    Günlerdir aranan genç kızdan acı haber! Cansız bedeni Suriye'de bulundu

    Günlerdir aranan genç kızdan acı haber! Cansız bedeni Suriye'de bulundu

    Güneş'te 60 Dünya büyüklüğünde delik açıldı

    Güneş'te 60 Dünya büyüklüğünde delik açıldı

    Sahilde çırılçıplak poz verdi! Havluyla örtünme çabası yetmedi

    Sahilde çırılçıplak poz verdi! Havluyla örtünme çabası yetmedi

    Kocası milyoner! Lüks yaşamını gösteriyor... 'Olumsuz yönleri' diyerek anlattı

    Kocası milyoner! Lüks yaşamını gösteriyor... 'Olumsuz yönleri' diyerek anlattı

    Hem dekolteli hem de şeffaf! Kıvrımlarını belli etmekten çekinmedi

    Hem dekolteli hem de şeffaf! Kıvrımlarını belli etmekten çekinmedi

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Evleneli sadece bir gün olmuştu! Balayı kana bulandı

    Evleneli sadece bir gün olmuştu! Balayı kana bulandı

    Fiyatlar yükselmeden alın! Rahat ve şık outdoor montları seçtik

    Fiyatlar yükselmeden alın! Rahat ve şık outdoor montları seçtik

    Sosyal medyada viral olan cinsellik tüyosu

    Sosyal medyada viral olan cinsellik tüyosu

    Erkekleri terleten yeni akım! Eşini çağırıp öyle bir video izletti ki...

    Erkekleri terleten yeni akım! Eşini çağırıp öyle bir video izletti ki...

    "İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

    "İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

    En Çok Aranan Haberler

    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.