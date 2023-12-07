Dokuz yaşındaki çocuk annesinin darp edildiği anları saniye saniye kameraya çekti! Şiddet gösteren babasını video hapse gönderdi

MYNET-DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde 38 yaşındaki Miguel Lazaro-Castillo karısını darp ettiği sırada evde bulunan çiftin çocuklarından biri tarafından kameraya kaydedildi. Yuba İlçesi Bölge Savcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, adamın karısını dövdüğü sırada çiftin 9, 14 ve 15 yaşlarındaki üç çocuğu o sırada evdeydi. Görüntüler en küçük çocuk tarafından çekildi.

KAN DONDURAN ANLAR

6 dakikadan uzun süren kayıtta Castillo'nun, karısının yüzüne ve kafasına defalarca vurduğu fark edildi. Görüntülerde kız çocuklarından birinin annesinin önüne geçerek ona siper olduğu görüldü. Baba kızının bacağına da vurarak aralarından çekilmesini istedi.

Castillo başlangıçta karısına şiddet uyguladığını reddetti. Ancak polisler eve geldiğinde Castillo'yu karısının üzerinde otururken ve kadını yüzü kana bulanmış peçetelerle kaplı yere dönük yatarken buldular.