Dolaptan yeni çıkmış gibi pürüzsüz gömlekler için bilmeniz gereken 9 tüyo

1. Gömlekleri makineden çıkar çıkmaz asın.

Çamaşır makinesinde bekleyen gömlekler, özellikle sıkışık bir şekilde duruyorsa daha fazla kırışabilir. Yıkama biter bitmez gömleklerinizi çıkarıp hafifçe silkeleyin ve bir askıya asın. Kumaşın kendi ağırlığıyla açılan kırışıklıklar, ütüleme aşamasını da kolaylaştırabilir. Böylece çamaşırları makinede unuttuğunuz günlerin ardından uzun bir ütü mesaisi yapmak zorunda kalmazsınız.

2. Makineyi gereğinden fazla doldurmayın.

Bütün çamaşırları tek seferde yıkayıp işi bitirmek kulağa harika geliyor. Ancak makineyi kapasitesinin üzerinde doldurmak, kıyafetlerin sıkışmasına ve daha fazla kırışmasına neden olabilir. Gömleklerinizin rahatça hareket edebileceği kadar boşluk bırakmaya çalışın. Böylece yıkama sonrasında daha düzgün görünen kıyafetler elde edebilir, ütü masasının başında geçirdiğiniz süreyi kısaltabilirsiniz.

3. Yıkama programını kumaş türüne göre seçin.

Her gömleğin aynı şekilde yıkanması gerekmiyor. Pamuklu, keten veya sentetik karışımlı kumaşların bakım ihtiyaçları birbirinden farklı olabiliyor. Bu nedenle yıkamadan önce gömleğinizin etiketine göz atın ve kumaşa uygun programı tercih edin.

4. Gömlekleri asmadan önce güzelce silkeleyin.

Makineden çıkan gömleği doğrudan askıya asmak yerine birkaç saniyenizi ayırıp güzelce silkeleyin. Ardından kollarını, yakasını ve etek kısmını elinizle düzeltin. Bu sayede kumaşın katlanmış bölgelerini açabilir ve kuruma sırasında oluşabilecek kırışıklıkları azaltabilirsiniz.

5. Omuzları tam oturan askılar kullanın.

Gömleklerinizi kuruturken veya dolaba kaldırırken kullandığınız askılar da sandığınızdan daha önemli. Çok ince ya da gömleğin omuzlarına uygun olmayan askılar, kumaşta izler oluşmasına neden olabilir. Gömleğinizin omuz genişliğine uygun, sağlam bir askı seçerek formunu korumasına yardımcı olabilirsiniz.

6. Ütülemeye yaka ve manşetlerden başlayın.

Gömleğin tamamını ütülediğiniz hâlde yaka ve manşetlerdeki kırışıklıklar hâlâ göze çarpıyorsa ütüleme sırasını değiştirmeyi deneyebilirsiniz. Önce yaka kısmını, ardından manşetleri düzeltin. Daha sonra kolları ve gövdeyi ütüleyerek devam edin. Kumaşı hafifçe gergin tutmak, ütüyü kontrollü hareket ettirmek ve aynı bölgenin üzerinden gereksiz yere tekrar tekrar geçmemek işinizi kolaylaştırabilir.

7. Düğme aralarını ve dikişleri atlamayın.

Gömleğin önünü hızlıca ütülerken düğmelerin çevresini ve dikiş yerlerini gözden kaçırmak çok kolay. Ancak gömleği giydiğinizde tam da bu küçük bölgelerdeki kırışıklıklar dikkatinizi çekebilir. Ütünün ucunu kullanarak düğmelerin arasındaki kumaşı dikkatlice düzeltin ve dikişlerin üzerinden kontrollü bir şekilde geçin.

8. Kumaşa uygun sıcaklık ayarını seçin.

Ütüyü en yüksek sıcaklığa getirmek, kırışıklıklardan daha hızlı kurtulacağınız anlamına gelmiyor. Aksine, kumaşa uygun olmayan sıcaklık ayarı gömleğinize zarar verebilir. Pamuklu ve keten gömleklerle sentetik kumaşlardan üretilen modellerin ütüleme ihtiyaçları farklıdır. Bu nedenle öncelikle bakım etiketini kontrol edin ve ütünüzde kumaşa uygun ayarı seçin.

9. Ütülediğiniz gömlekleri hemen dolaba sıkıştırmayın.

Ütü masasında kusursuz görünen gömleğinizin dolaba girer girmez yeniden kırışmasını istemezsiniz, değil mi? Ütüleme sonrasında gömleğinizi uygun bir askıya asın ve kumaşın soğuması için kısa bir süre bekleyin. Ardından dolaba yerleştirirken diğer kıyafetlerin arasında sıkışmamasına dikkat edin.