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Kış sabahları seni en iyi ne anlatır?
Evde bir şeylerle uğraşırım
Kahvaltıya arkadaş çağırırım
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Patili dostunun en sevdiği şey hangisi?
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Bir kar yağışında ilk ne yaparsın?
Arkadaşlarla buluşma planlarım
Evde sıcak bir şey hazırlarım
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Kışın vazgeçilmez içeceğin hangisi?
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Hafta sonu planın genelde nasıl olur?
Evde hobilerle vakit geçirmek
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Patili dostun yeni bir oyuncakla karşılaşınca ne yapar?
Hemen sana getirip birlikte oynamak ister
Kapar ve koşturmaya başlar
Bir süre kokladıktan sonra yatağına döner
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Hangi kış manzarası sana daha çekici geliyor?
Sıcacık ve düzenli bir salon
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Patili dostunu bir kelimeyle anlatır mısın?