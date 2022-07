Donald Trump’ın eski eşi Ivana Trump hayatını kaybetmişti! Ölüm nedeni belli oldu

Eski ABD Başkanı Donald Trump ilk eşi ve Ivanka, Eric ve Donald Trump JR.'ın annesi olan Ivana Trump’ın, New York’taki evinde vefat ettiğinin haberini kendi sosyal medya platformu olan Truth Social’dan yaptığı açıklamayla duyurmuştu.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "Ivana Trump, New York’taki evinde hayatını kaybetti. Sevenlerine bunu bildirmekten dolayı çok üzgünüm. O Harika ve ilham verici bir hayat süren güzel ve harika bir kadındı. Gurur ve neşesi üç çocuğu Donald Jr., Ivanka ve Eric’ti. Hepimiz onunla gurur duydukça o da onlarla gurur duyuyordu. Huzur içinde yat Ivana" dedi. Ivana Trump'ın ölüm nedeni belli oldu.

MERDİVENLERDEN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETMİŞ

New York'ta adli tıp yetkilileri, Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump'ın ölüm nedenini "merdivenlerden düşmeye bağlı darbe almak" olarak açıkladı. The Guardian'ın haberine göre, New York Baş Tıbbi Muayene Ofisi sözcüsü Ivana Trump'ın evinin merdivenlerinden düşerek aldığı künt travmadan dolayı hayatını kaybettiğini belirtti.

IVANA TRUMP KİMDİR?

Çekya doğumlu olan Ivana Trump, 1977’de Trump ile evlenmiş, ikili 15 yıl sonra 1992’de boşanmıştı. Trump, Ivana Trump’ın ikinci eşiydi. Trumo çifti, 1980’lerde ve 1990’larda New York’ta önemli isimler arasında yer alırken, ayrılıkları kamuoyunun yoğun ilgisine çekmişti.