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  4. 'Donat' Pelin Esra Ezmeci'de ortaya çıktı! Akıllara durgunluk veren açıklamalar: "Ben karımı istiyorum" diyerek arıyorlar...

'Donat' Pelin Esra Ezmeci'de ortaya çıktı! Akıllara durgunluk veren açıklamalar: "Ben karımı istiyorum" diyerek arıyorlar...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
26.06.2024 10:33
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Beyaz TV'nin YouTube kanalında yayınlanan 'Her Açıdan' programında 'Cin çıkarma seansı' yaparak sosyal medyada gündem olan ve kendisini 'Metafizik Uzmanı' olarak tanıtan Pelin Hürman şimdi de Esra Ezmeci'nin programında ortaya çıktı. Açıklamaları ise yine gündem oldu.

'Donat' Pelin Esra Ezmeci'de ortaya çıktı! Akıllara durgunluk veren açıklamalar: "Ben karımı istiyorum" diyerek arıyorlar...

Beyaz TV'nin YouTube kanalında Sercan Kahveci’nin sunduğu “Her Açıdan” programında kendisini 'Metafizik uzmanı' olarak tanıtan Pelin Hürman'ın cin çıkarma seansı yaptığı anlar ile uzun süre sosyal medyada gündem olmuşu.

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İçine cin girdiğini düşünenlerin de kendisine başvurması gerektiğini dile getiren Hürman'ın "Donat donat donat" sözleri ise çok konuşulmuştu.

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ESRA EZMECİ'DE ORTAYA ÇIKTI

Uzun zamandır ortalarda görünmeyen 'Donat' Pelin şimdi de Esra Ezmeci'nin programında ortaya çıktı.

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'HEPSİ RUH HASTASI'

Sosyal medyada kendisinden yardım isteyen çok kişinin olduğunu söyleyen Pelin Hürman verdiği bir örnek ile herkesi şaşırttı. 'Hepsi ruh hastası' diyen Hürman 'Karım beni aldatıyor. Aldattığını da yakaladım. Babamla aldatıyor diyerek bile arıyorlar. Beni panik alıyor tabii ki. Aman diyorum elinizi kana bulamayın diyorum. Ama o ben karımı istiyorum diyor' bu yüzden bakım ücreti koydum dedi.

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Pelin Hürman ayrıca 'Karıncaların ayak seslerini duyuyorum. Gusül abdestsiz gezenleri kokularından tanırım' diye konuştu.

O ANLAR GÜNDEM OLDU

Programdaki o anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Pelin Hürman'ın son haline ise 'Kilo almış sanki', 'Doğru söylüyor olabilir mi?' gibi yorumlar yapıldı.

Vitrin


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Esra Ezmeci Pelin Hürman
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