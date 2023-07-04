Dönence dizisinin uyarlandığı Exceptional kaç bölüm, sonu nasıl bitiyor? Exceptional konusu nedir, oyuncuları kim? Dönence görücüye çıkıyor

Exceptional dizisinden uyarlanan Dönence ile ilgili araştırmalar 4 Temmuz 2023 Salı günü hız kazandı. Serdar Gözelekli'nin yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin senaryosunu Ebru Hacıoğlu, İbrahim Güler ve Melek Ordu'nun kaleme aldı. İsrail yapımı orijinal dizi Exceptional ise Fransa'da 2022 MIPCOM Cannes Diversify TV Ödülü'ne layık görülmüştü. İşte Exceptional dizisi hakkında bilgiler...
Exceptional dizisinin konusu:
"Eğlenceye düşkün vlogger Maya, sporcu sevgilisi Jordan ile birlikte popüler bir moda markasının sunucusu olarak seçilir ve mükemmel bir yaz için hazırlık yapar. Ancak her şey, otistik kardeşi Alona'yı özel ihtiyaçları olan bir yelken kampına refakat etmek zorunda kalmasıyla değişir. Keşfettiği yeni dünya, Maya'nın hayatını değiştirir, ancak onu ve etrafındaki herkesi etkileyen sırlar ve yalanlarla da dolu bir labirente sürükler."
Exceptional dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri:
Bar Miniely- Maya Dahan
Ella Malachi - Alona Dahan
Roy Reshef - Yarden
Tom Amsellem- Elai
Ofek Pesach- Michael
Lihi Toledano- Shir
Noa Astanjelove- Yuli
Adi Alon- Zohar
Alon Hamawi- Dani
Shahar Kapili- Maor
Pele Raz- Gidi
Yael Lifshitz- Sivan
Oded Leopold- Amos
Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu'nun başrıllerini paylaştığı Dönence dizisi 4 Temmuz Salı günü Kanal D'de saat 20.00'de ekrana gelecek.