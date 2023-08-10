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  4. Dönence yeni bölüm ne zaman, bu hafta yayınlanacak mı? Dönence 6. bölüm hangi gün?

Dönence yeni bölüm ne zaman, bu hafta yayınlanacak mı? Dönence 6. bölüm hangi gün?

10.08.2023 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dönence yeni bölüm tarihi tüm dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Emre Kınay, Caner Topçu, Sümeyye Aydoğan gibi tecrübeli isimlerin yer aldığı Dönence dizisi bu hafta ekrana gelmedi. Yeni bölümü büyük bir heyecanla bekleyenler ise Dönence yeni bölüm ne zaman, bu hafta yayınlanacak mı? Dönence 6. bölüm hangi gün? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Emre Kınay, Caner Topçu, Sümeyye Aydoğan gibi tecrübeli isimlerin yer aldığı Dönence dizisi bu hafta ekrana gelmedi. Çekimlerine bir hafta ara verilen dizinin yeni bölüm tarihi ise merak konusu oldu. Kanal D'nin sevilen dizisi hakkında araştırmalar da hız kazandı. Peki, Dönence yeni bölüm ne zaman, bu hafta yayınlanacak mı? Dönence 6. bölüm hangi gün? İşte tüm detaylar...

DÖNENCE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Serdar Gözelekli’nin yönettiği Dönence’nin 6. bölümü 15 Ağustos Salı akşamı seyirciyle buluşacak.

Dönence 1

BU HAFTA NEDEN YAYINLANMADI?
Gelen haberlere göre ekip içinde yaşanan bir anlaşmalıktan dolayı dizinin yapım şirketi; senaryo çalışması yapılacağını belirtti ve sete 1 hafta ara verildiğini duyurdu.

Dönence 3

DÖNENCE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Gece'nin Özgür'den hoşlandığını itiraf etmesinin ardından Özgür'den de aşk itirafı geliyor! Gece, Özgür'le tartışmasının üzerine Miro'nun gelişiyle öfkesini bastıramaz. Özgür'ün de adı geçince Gece'nin gözü döner ve Miro'ya tokadı yapıştırır. Miro'yu hayatından çıkarmakta kararlı olan Gece, Miro'yu kovar.

Dönence 4

Gece ise Özgür'e Miro'yla ayrıldıklarını söyler ve Özgür çok şaşırır. Özgür, Miro'nun kendisine zarar vermesini engellemek için Miro'nun açığını bulmaya çalışır.

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