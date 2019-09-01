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Dorian kasırgası 'ölümcül seviye' olan kategori 5'e yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 01.09.2019 16:03 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansının geçtiği son dakika bilgisine göre ABD kıyılarına doğru ilerleyen Dorian kasırgası 'ölümcül seviye' olan kategori 5'e yükseldi.

Dorian kasırgası 'ölümcül seviye' olan kategori 5'e yükseldi

ABD Ulusal Kasırga Merkezi tarafından Kategori 5 seviyesine yükseltilen Dorian kasırgası, Bahamalar'a ulaştı.

'KAÇIN' UYARISI

Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis, Abaco ve Grand Bahamas sakinlerini ana adaya gitmeleri, teklikeli ve korkunç kasırgadan kaçmaları ve çok dikkatli olmaları konusunda uyardı.

73 BİN KİŞİ TEHLİKE ALTINDA

Başbakan Minnis, "Unutmayın ki evler, apartmanlar, yapılar yeniden inşa edilebilir, ama kaybedilen yaşamlar geri gelmez" diye konuştu. Minnis, 73 bin insanın ve 21 bin yapının tehlike altında olduğunu belirtti.

Abaco'nun 55 km doğusunda olduğu belirlenen Dorian kasırgasında rüzgarın saatte 260 km hızla esmesi bekleniyor.

Düne kadar yapılan tahminlerde Dorian'ın Florida eyaletini vuracağını belirtiliyordu ancak, son tahminler kasırganın yönünü kuzeye çevirdiğine işaret etti.


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Anahtar Kelimeler:
ABD DORİAN KASIRGASI kategori 5 ölümcül seviye

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