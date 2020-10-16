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Dört çocuklu kadın boşandıktan sonra Playboy modeli oldu: Güvenim geldi!

DÜNYA HABERLERİ  | 16.10.2020 12:04 | Son Güncelleme

Dört çocuk annesi boşandıktan sonra Playboy modeli olmaya karar verdi. 37 yaşındaki Fiona Hollingsworth adındaki kadın, bekar olduğundan beri güvenini yeniden kazandığını söylüyor.

Dört çocuklu kadın boşandıktan sonra Playboy modeli oldu: Güvenim geldi!

İngiltere Worcestershire'de yaşayan Fiona Hollingsworth 21 yaşındayken evlendiği için modellik kariyerini bıraktığını, boşandıktan sonra ise yarım bıraktığı hayaline kavuştuğunu söyleyerek Playboy modeli oldu.

Mankenlik yapmak için önce başka bir ajansa kaydolan, fotoğraflarının Playboy yönetim ekibi tarafından görülmesinin ardından Playboy'da mankenlik yapmaya başlayan Fiona, 'Playboy'da çalışıyor olmam birçok kapıyı açıyor ve her şeyi adım adım atıyorum. Şu anda ABD'den FHM, Playboy ve Lifestyle Plus için çalışan en iyi fotoğrafçılardan biriyle çalışıyorum. Kendimle ve uzun zamandır yaşadığım en mutlu şeyle gerçekten gurur duyuyorum. Mutsuz ilişkim, geri dönmeme ve modelliğe olan aşkımı yeniden bulmamı sağladı' diyor.

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'GÖĞÜSLERİMİ YENİDEN YAPTIRDIM'

37 yaşındaki kadın, 'göğüslerimi 18 ve 21 yaşımdayken birkaç kez yaptırdım, ancak modelliğe geri döndüğümden beri gerçekten kendime bakmayı istedim. Bu yüzden göğüslerimi yeniden yaptırdım ve burun estetiği yaptırdım. Son operasyonlar yaklaşık 10.000 sterline (102 bin 578 TL) mal oldu. Ayrıca gardırobumu değiştirmek için, özellikle de fotoğraf çekimlerim için çok fazla alışveriş yapmak zorunda kaldım. Ayrıca boşandığımdan beri görünüşümü korumak için dolgu ve botoksa yaklaşık 3 bin sterlin harcadım. Çekimlerim için giymeyi kesinlikle sevdiğim çok sayıda seksi iç çamaşırı, ipek gecelik ve dar elbiseler satın aldım' diye ekliyor.

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Dört çocuk annesi Fiona, görünüşünün artık her zamankinden daha önemli olduğunu ve düzenli botoks ve dolgular sayesinde genç görünümünü korumayı başardığını söylüyor. Fiona şu anda gelecek yıl basılması planlanan otobiyografisini yazıyor.

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