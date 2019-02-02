Dört kulaklı kuzu yaşama tutunamadı

Kuzuyu hayatta tutmaya çalıştığı anlatan Akkuş, "90 tane küçükbaş hayvanımız var. İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyorum. Alt çenesi oldukça geniş olduğu için annesinden süt ememedi. Ben de bir gün boyunca biberonla besledim. Bölgede tedavisinin mümkün olmadığını öğrenince İstanbul'dan üniversitelerle irtibata geçtik. Bugün götürecektik fakat ahıra gittiğimde ölmüş olduğunu gördüm." dedi.

Kuzunun sahibi Adem Akkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada ilk kez 4 kulaklı doğan bir kuzu ile karşılaştığını söyledi.

Ağız kısmı tam gelişmemiş olduğu için annesini ememeyen kuzu, Akkuş ve yakınlarınca veterinere götürüldü.

İlçeye bağlı Yeni Mahalle'de besicilik yapan Adem Akkuş'a ait ahırdaki koyunlardan biri dün sabah saatlerinde 2'si alt çenesine yakın ve büyük 4 kulağı olan bir kuzu dünyaya geçirdi.

Veteriner Hekim Halis Yıldız da kuzuyu incelediğini belirterek bu tür vakaları anormal doğumlar olarak nitelendirdiklerini aktardı.

Yıldız, kuzuyu sahibinin kliniklerine getirdiğini anlatarak şu bilgileri paylaştı:

"Sahibi, kuzuyu kliniğimize getirdiğinde beslenme zorluğu çektiğini gördük. Kuzunun alt çenesi hiç oluşmamıştı ve ikisi kafa bölümünde, ikisi de çene kısmında toplam dört kulağı vardı. Çene kısmı aşağıya doğru ayrık ve ağzı çok geniş şekilde duruyordu, bu yüzden annesi tarafından emzirilemiyordu."

Yıldız, "Bu tür vakalar ender olmakla genellikle resesif genlerin karşılıklı çatışmasıyla oluşuyor. Çevresel faktörlerin de bunda etkisi olabilir. Bölgemizde hatta batıda bile bu şekilde doğumsal hastalıkların tedavisi çok zor." diye konuştu.

