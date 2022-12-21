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  4. Dövme fenomeni olarak adını duyurmuştu! Amber Luke’tan sevenlerini endişelendiren haber... Hastalığını açıkladı

Dövme fenomeni olarak adını duyurmuştu! Amber Luke’tan sevenlerini endişelendiren haber... Hastalığını açıkladı

21.12.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya’nın Brisbane kentinde yaşayan vücut modifikasyonları ve dövmeleri sayesinde fenomen olmayı başaran Amber Luke bu kez sevenlerini endişelendiren bir haber paylaştı. 27 yaşındaki fenomen isim şizofreni hastası olduğunu açıkladı.

Dövme fenomeni olarak adını duyurmuştu! Amber Luke’tan sevenlerini endişelendiren haber... Hastalığını açıkladı

Vücudunun %98’i dövmelerle kaplı olan sosyal medya fenomeni beden modifikasyonları sayesinde yıllar içinde bambaşka bir görünüme sahip oldu. Sosyal medyada 60 binden fazla takipçisi bulunan Luke dövmeleri ve vücut modifikasyonları için toplam 140 bin sterlin (yaklaşık 3 milyon 175 bin TL) harcadı. Yakın zamanda Luke yıllardır takipçilerinden sakladığı hastalığıyla alakalı konuştu.

“OLMAYAN ŞEYLERİ GÖRÜYORUM”

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27 yaşındaki fenomen isim takipçileriyle hastalığının detaylarından söz ederken konunun hassas olduğunun altını çizdi. Fenomen isim paylaşımında, “Bugün oldukça hassas bir konudan bahsetmek için buradayım ama farkındalığı artırmak için çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Şizofreniyle doğdum ve ilk nöbetimi yedi yaşında geçirdim. Ben halüsinojenik bir şizofrenim, bu yüzden orada olmayan şeyleri işitiyor ve görüyorum.Sizin için bir perspektife oturtmak gerekirse, yedi yaşındayken uykumdan uyandığımda yanımda çürümüş bir ceset vardı” dedi.

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Kendisiyle benzer durumu yaşayan kişilere seslenen Luke, “Şizofreni utanmanız ya da saklanmanız gereken bir durum değil. En basit anlamıyla bu bir yüzleşme. Artık korkmayı ve yargılanmayı bırakmanın, bunun hakkında açıkça konuşmanın zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya şizofreni Amber Luke

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