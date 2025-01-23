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Dövme yaptırırken anestezi uygulanan sosyal medya fenomeni 45 yaşında hayatını kaybetti

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
23.01.2025 15:38
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Brezilya'da bir sosyal medya fenomeni olan Ricardo Godoi dövmesi için anestezi uygulandıktan sonra kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Dövme sanatçısı henüz işe başlamadığını söylerken olaya ilişkin polisin soruşturma başlattığı ifade edildi.

Dövme yaptırırken anestezi uygulanan sosyal medya fenomeni 45 yaşında hayatını kaybetti

MYNET|DIŞ HABERLER Brezilya'da yaşayan 225 bin sosyal medya takipçisi bulunan Ricardo Godoi sırtının tamamına dövme yaptırmak istedi. Brezilya'nın Santa Catarina eyaletindeki sahil kasabası Itapema'da dövme yaptırdığı sırada Godoi kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

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Dövme dükkanı sahibi, Ricardo'nun ölüm haberi ortaya çıktıktan sonra yaptığı açıklamada, sırtının tamamına dövme yaptırmak istediği için endotrakeal anestezi uygulanması gerektiğini söyledi. Anestezi uygulaması için Godoi'nin tüm personel, ekipman ve anesteziye sahip özel bir hastaneye kaldırıldığı söylendi. Dövme dükkanında ayrıca endotrakeal entübasyon deneyimi olan ve hastane onaylı sertifikaya sahip bir anestezi uzmanı da işe alındı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Ayrıca dövme dükkanı sahibine göre anestezi işleminden önce yapılan kan testi sonuçları belirgin bir risk göstermedi ve Godoi, prosedürün risklerine ilişkin şartları kabul ederek formu imzaladı. Raporlar, anestezi işleminin hemen ardından dövme sanatçısı henüz işe başlamamışken Ricardo'nun kalp krizi geçirdiğini gösteriyor.

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Dövme dükkanı sahibi, "Anestezi ve entübasyonun başlangıcında, dövme başlamadan önce kalp krizi geçirdi. Hızlı bir şekilde muayene edildi ve onu hayata döndürmek için bir kardiyolog çağrıldı, ancak başarısız oldu" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
dövme fenomen
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stroidli vucudun nerede patlayacağı hiç belli olmaz.
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