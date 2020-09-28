Dövmeleri yüzünden anaokulundaki işinden oldu

Fransa'da neredeyse vücut ve yüzünün tamamına hatta diline dövme yaptıran, ameliyatla göz akını dahi siyaha çeviren bir anaokulu öğretmeni, bir ailenin şikayeti üzerine anaokulu çocuklarına eğitim vermekten alıkonuldu.

6 yaştan büyük öğrencilere ders vermeye devam eden 35 yaşındaki Sylvain Helaine, kendisini ilk defa gören öğrencilerin ilk şoku atlattıktan sonra ‘dış görünüşün ötesini’ gördüğünü söyledi.

'UZAKTAN GÖRDÜKLERİNDE, EN KÖTÜSÜNÜ DÜŞÜNÜYORLAR'

Dövmeci iğnesinin altında yaklaşık olarak 460 saat geçirdiğini belirten Helaine,"Tüm öğrencilerim ve aileleri bana karşı çok iyiler çünkü kısacası beni tanıyorlar" ifadelerini kullandı.

Helaine, “Sadece insanlar beni uzaktan gördüklerinde, en kötüsünü düşünüyorlar” diye ekledi.

Geçen yıl Paris'e bağlı Palaiseau bölgesinde Docteur Morere ilkokulunda anaokulu çocuklarına ders verdiğini anlatan Helaine, kendisinin öğretmeni olmadığı 3 yaşındaki bir çocuğun ailesi eğitim kurumuna şikayette bulundu. Çocuğun korktuğunu belirten aile, oğullarının Helaine’i gördükten sonra kabus görmeye başladığını öne sürdü.