Dr. Turay Kesler’den karne uyarısı

Okullar yaz tatiline girerken Vatan Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Turay Kesler, velilere karne konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Hem öğrenciler hem de veliler için heyecan verici bir belge olan karnenin öğrencinin mevcut gelişim durumunu gösterdiğini belirten Vatan Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Turay Kesler, sonuçları etkileyen pek çok faktör olduğunu ifade etti.

Anne ve babaların çocukların başarısını sadece karnedeki notları üstünden değerlendirmemesi gerektiğini vurgulayan Kesler, karnenin yalnızca öğrencinin performansını yansıtmadığını, aynı zamanda aile, öğretmen ve okulun da performans raporu olduğunu söyledi.

Başarının tarifi yüksek not olmadığının altını çizen Kesler, "Bazı öğrenciler bütün yıl çalışıp iyi notlar almanın rahatlığıyla tatili dört gözle beklerken bazıları için düşük notların aileye bildirilmesi sıkıntı kaynağı olabiliyor. Çocuklar maalesef anne babalarından gelecek tepkileri kestiremeyip, cezalardan ürküp hatalı ve üzücü yollara başvurabiliyor. Karnesinde oynamalar yapan ya da ailesinden korkup intihara giden öğrencilerin öykülerine tanık oluyoruz. Bütün bu kötü olayların önüne geçebilmek için ebeveynler sadece notlara odaklanmak yerine genel olarak çocuklarının gelişimini, öğrenmesini takip edip, onları desteklemeli. Sadece yılsonunda karneye bakıp öğüt ya da ceza veren ebeveynlerden ziyade yıl içinde çocuğuyla iletişim içinde olan ve onun ihtiyaçlarına yanıt veren ebeveynlerden olmaya özen gösterilmeli” diye konuştu.

