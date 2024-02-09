MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Drake'in müstehcen videosu sızdırılmıştı... Kerimcan Durmaz'dan manidar bir yorum geldi

Drake'in müstehcen videosu sızdırılmıştı... Kerimcan Durmaz'dan manidar bir yorum geldi

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
09.02.2024 10:03 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Grammy ödülleri gecesine damga vuran ünlü şarkıcı Drake başka bir skandalla ortalığı karıştırmıştı. Mastürbasyon yaparken videosu ifşalanan yıldız rapçinin videosuna Kerimcan Durmaz'dan manidar bir yorum geldi.

Drake'in müstehcen videosu sızdırılmıştı... Kerimcan Durmaz'dan manidar bir yorum geldi

Dünyaca ünlü şarkıcı Drake dünyanın dört bir yanında çok sevilen, her şarkısı ve albümüyle ortalığı yıkan isimlerden biri.

Drake sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Yıldızın mastürbasyon yaptığı söylenen bir videosunun internete sızdırıldığı iddia edildi. Rapçi X'te bir numaralı trend konusu oldu.

drake

Herkesi şoke eden kaos olayın ardından "Penisimi dünyadan saklamıyordum, dünyayı penisimden saklıyordum.." açıklaması da dillere düştü.

Kısa bir süre önce Grammy ödüllerini eleştiren rapçi, yatakta çıplak yattığı ve mastürbasyon yaptığını gösteren bir klibin ortaya çıkmasının ardından interneti karıştırdı.

kerimcan durmaz5

Rapçi, videoya resmi bir yanıt ya da açıklama yayınlamadı.Yaşanan bu olaylardan sonra Kerimcan Durmaz'dan manidar bir yorum geldi.

kerimcan durmaz88

Kerimcan Durmaz, 2019 yılında uçak tuvaletindeki müstehcen görüntüleriyle uzun bir süre konuşulmuştu. Bu olay medyayı ayağa kaldırınca ünlüler dünyasından da tepkiler gelmişti.

glorymagazine

"YALNIZ DEĞİLSİN"

"glorymagazines" hesabının altına konuyla ilgili yorum yapan Kerimcan Durmaz'dan gelen "You are not alone (Yalnız değilsin)" şeklindeki ikonik yorum gündem oldu.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cesur pozlarını paylaştı! Sosyal medyayı salladıCesur pozlarını paylaştı! Sosyal medyayı salladı
Pavyona gidip kurtlarını döktü! 'Tarla satan dayı dansı' Pavyona gidip kurtlarını döktü! 'Tarla satan dayı dansı'
Oğlu Ali boyunu geçti! Görenler çok şaşırdıOğlu Ali boyunu geçti! Görenler çok şaşırdı
Anahtar Kelimeler:
Drake Kerimcan Durmaz sosyal medya ünlü şarkıcı gecesi
En Çok Okunan Haberler
500 TL ve 1000 TL'lik banknot mu geliyor? 'Hazır olun' dedi, Atatürk ve Anıtkabir çıkışı gündem oldu

500 TL ve 1000 TL'lik banknot mu geliyor? 'Hazır olun' dedi, Atatürk ve Anıtkabir çıkışı gündem oldu

Kredi kartı ile online alışverişte rota değişti! 12 bin liralık ürün 6 bin lira...

Kredi kartı ile online alışverişte rota değişti! 12 bin liralık ürün 6 bin lira...

Bomba iddia... Acun Ilıcalı yarışmacılara haftalık ne kadar veriyor?

Bomba iddia... Acun Ilıcalı yarışmacılara haftalık ne kadar veriyor?

Almanya'daki Türkler paralı asker mi olacak? İşte maaşları...

Almanya'daki Türkler paralı asker mi olacak? İşte maaşları...

İstanbul'da gece yarısı özel harekat devreye girdi! Devletin 2 önemli ismini telaffuz edip tehdit yağdırdı

İstanbul'da gece yarısı özel harekat devreye girdi! Devletin 2 önemli ismini telaffuz edip tehdit yağdırdı

Emeklilerin gözü bayram ikramiyeleri zammında!"5 bin TL olacak" deniyordu, canlı yayında "Duyum aldım" dedi, rakam verdi

Emeklilerin gözü bayram ikramiyeleri zammında!"5 bin TL olacak" deniyordu, canlı yayında "Duyum aldım" dedi, rakam verdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Bot, mont, polar... İndirimleri keşfedin, Columbia kalitesiyle tanışın

Bot, mont, polar... İndirimleri keşfedin, Columbia kalitesiyle tanışın

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.