Drake'in müstehcen videosu sızdırılmıştı... Kerimcan Durmaz'dan manidar bir yorum geldi

Dünyaca ünlü şarkıcı Drake dünyanın dört bir yanında çok sevilen, her şarkısı ve albümüyle ortalığı yıkan isimlerden biri.

Drake sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Yıldızın mastürbasyon yaptığı söylenen bir videosunun internete sızdırıldığı iddia edildi. Rapçi X'te bir numaralı trend konusu oldu.

Herkesi şoke eden kaos olayın ardından "Penisimi dünyadan saklamıyordum, dünyayı penisimden saklıyordum.." açıklaması da dillere düştü.

Kısa bir süre önce Grammy ödüllerini eleştiren rapçi, yatakta çıplak yattığı ve mastürbasyon yaptığını gösteren bir klibin ortaya çıkmasının ardından interneti karıştırdı.

Rapçi, videoya resmi bir yanıt ya da açıklama yayınlamadı.Yaşanan bu olaylardan sonra Kerimcan Durmaz'dan manidar bir yorum geldi.

Kerimcan Durmaz, 2019 yılında uçak tuvaletindeki müstehcen görüntüleriyle uzun bir süre konuşulmuştu. Bu olay medyayı ayağa kaldırınca ünlüler dünyasından da tepkiler gelmişti.

"YALNIZ DEĞİLSİN"

"glorymagazines" hesabının altına konuyla ilgili yorum yapan Kerimcan Durmaz'dan gelen "You are not alone (Yalnız değilsin)" şeklindeki ikonik yorum gündem oldu.