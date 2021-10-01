DS 4'ün Türkiye'ye geliş tarihi açıklandı!

Otomobil üreticisi DS Automobiles, SUV Coupé ile geleneksel kompakt hatchback olmak üzere iki gövde şeklinden etkilenerek biçimlendirilen DS 4'ü resmen tanıttı. Böylece DS 4, DS 7 Crossback, DS 3 Crossback ve DS 9'un ardından markanın yeni jenerasyonunun dördüncü modeli oldu. Tasarımı ve özellikleri ile dikkat çeken DS 4, şimdi ise Türkiye'ye gelmek için gün sayıyor.

DS 4 TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK? İŞTE TARİH

Şirketin açıklamasına göre, kademeli olarak Avrupa pazarlarında 2021 yılının son çeyreğinden itibaren satışına başlanacak olan DS 4, 2022 yılında ülkemizde de satışa sunulacak.

Konuyla ilgili açıklamasında "Belirttiğimiz gibi 2022 yılında DS 4’ü Türkiye’de satışa sunmayı planlıyoruz" ifadelerini kullanan DS Automobiles Türkiye Marka Direktörü Berk Mumcu, "Şunu rahatlıkla söyleyebilirim; DS 4 için Türkiye’den ciddi bir talep var. 2022 yılında DS 4 için beklentilerimizin üzerinde bir taleple karşılaşacağımızı tahmin edebiliyoruz." dedi.

DS 4'ÜN TASARIMI VE ÖZELLİKLERİ

DS 4'ün boyutlarından bahsederek başlayalım. 1,83 metrelik genişliği ve 20 inç'e kadar hafif alaşım jant seçeneklerine ev sahipliği yapan 720 mm'lik tekerleklere sahip DS 4'ün uzunluğu 4,40 metre. Otomobilin yüksekliği ise 1,47 metre olarak açıklanıyor.

DS 3 Crossback, DS 7 Crossback ve DS 9'da halihazırda sunulan ikinci seviye, yarı otonom sürüş DS MATRIX LED VISION sistemi ile gelen DS 4 için DS DRIVE ASSIST 2.0 ile güncelleştiriliyor. Ayrıca otomobilde kamera kullanılarak sağlanan DS ACTIVE SCAN SUSPENSION adaptif süspansiyon sistemi bulunuyor.

GERİ DÖNÜŞEBİLEN PARÇALARDAN ÜRETİLDİ

EMP2 platformda üretilen DS 4, eller serbest özelliği ile açılabilen elektrikli bagaj kapağı altında 430 litrelik bagaj hacmi sunabiliyor. Şirketin verdiği bilgilere göre otomobil, yüzde 95'i yeniden kullanılabilir malzemeden ve yüzde 85'i geri dönüşebilen parçalar ile üretilmiş. Ağırlığının yüzde 30'u metal ve polimer arasında değişen yenilenebilir ve geri dönüştürülmüş malzemeden oluşan DS4'ün özellikle ön panel ve görünmeyen parçaları yüzde 20 oranında kenevirden yapılmış.

DS 4'ün kaputunun altı da hayli dikkat çekici. Turbo beslemeli 180 beygir güç sunan dört silindirli benzinli motor, 110 beygir güç sunan elektrik motoru e-EAT8 elektrikli otomatik şanzımanla bir araya getirilerek sistem olarak 225 beygir güç sunuyor. DS 4, tam elektrikli sürüş modunda (WLTP karma koşullar çevriminde) ise 50 km'den fazla menzil sağlıyor.

PureTech 130, 180 ve 225 beygir gücü sunan benzinli modeller ve 130 beygir gücü sunan BlueHDi dizel motor seçeneklerinin tümü 8 ileri oranlı tam otomatik şanzımanla eşleştiriliyor.

