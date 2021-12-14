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DSÖ'den korkutan Omicron varyantı açıklaması: Daha önce hiç görmediğimiz bir...

14.12.2021 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyada büyük bir endişeye yol açan ve ülkemizde de 6 kişide tespit edilen Omicron varyantı ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından önemli bir açıklama yapıldı. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "77 ülke şu anda Omicron vakaları bildirdi ve gerçek şu ki Omicron henüz tespit edilmemiş olsa bile muhtemelen çoğu ülkede bulunuyor. Omicron, daha önce hiçbir mutasyonda görmediğimiz bir oranda yayılıyor" ifadelerini kullandı.

DSÖ'den korkutan Omicron varyantı açıklaması: Daha önce hiç görmediğimiz bir...

İlk olarak Afrika'da ortaya çıkan ve arka arkaya tüm dünyadan vaka haberleri gelen Omicron varyantı endişe yaratmaya devam ediyor. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs salgınının son durumuna yönelik basın toplantısı düzenledi.

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OMICRON VARYANTI DAHA HIZLI MI YAYILIYOR?

Ghebreyesus konuşmasında, "77 ülke şu anda Omicron vakaları bildirdi ve gerçek şu ki Omicron henüz tespit edilmemiş olsa bile muhtemelen çoğu ülkede bulunuyor. Omicron, daha önce hiçbir mutasyonda görmediğimiz bir oranda yayılıyor" dedi.

OMICRON TEHLİKELİ Mİ?

İnsanların Omicron’u hafife almasından endişe duyduğunu belirten Ghebreyesus, Omicron’un hafife alınmaması gerektiğini vurguladı. Ghebreyesus, "Omicron daha az ciddi hastalığa neden olsa bile çok sayıda vaka, hazırlıksız sağlık sistemlerini bir kez daha zor duruma sokabilir" ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS AŞISI VE AŞILAMA ORANLARI

Aşının ülkeleri krizden çıkmasını tek başına sağlamayacağını belirten Ghebreyesus, sosyal mesafenin, maske takmanın ve hijyenin önemine vurgu yaptı. Ülkeler arasında Covid-19 aşılama oranlarında hala büyük bir eşitsizlik olduğunu kaydeden Ghebreyesus, "41 ülke hala nüfuslarının yüzde 10’unu aşılamayı başaramadı, 98 ülke yüzde 40’a ulaşmadı. Aynı ülkedeki nüfus grupları arasında da önemli eşitsizlikler görüyoruz" dedi.

PANDEMİ NASIL BİTER?

Ghebreyesus, "Eğer eşitsizliği sonlandırırsak Covid-19 salgınını sonlandırırız. Eğer eşitsizliğin devam etmesine izin verirsek salgının devam etmesine izin vermiş oluruz" diye konuştu. (İHA)

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