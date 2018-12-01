Dubai emiri 24 ayar altından ev yaptırdı! Hem de Türkiye'de

Dubai Emiri Muhammed bin Raşid El Maktum Gebze Darıca'da ultra lüks bir malikâne yaptırdı. El Maktum'un 3 bin 500 metrekarelik malikânesinin iç dekorasyonunda 24 ayar altın kullanıldı.

Dubai Emiri El Maktum, Darıca'da sessiz sedasız ultra lüks bir malikâne yaptırdı. 3 bin 500 metrekarelik malikânenin dışı kadar içi de göz dolduruyor. Malikânenin iç dekorasyonu için E&G Mobilya Dekorasyon ile anlaşmaya varıldığı öğrenildi.

MOBİLYALARDA 24 AYAR ALTIN KULLANILDI

Konu ile ilgili E&G Mobilya Dekorasyon'dan yapılan açıklamaya göre, iç dekorasyonda kullanılan mobilyaların tamamı el işçiliği ürünü. Söz konusu ürünlerde 24 ayar altın kullanıldı. 10 ay süren iç dekorasyon için 10 mimar geceli gündüzlü çalıştı.

MALİKANENİN İÇİ İÇİN 5 MİLYON TL HARCANDI

El Maktum'un, malikânesinin içi için yapılan harcamanın tutarı ise 5 milyon TL. Açıklamada, El Maktum'un talebi ile Osmanlı tarzı nakışlara ağırlık verildiği kaydedildi.



