Dudak dolgusuna doymadı! 'Sosis gibi oldu ama yine yaptıracağım'

Avustralya'dan Anna Paul, ağrılı prosedürün yüzüne 'asit' enjekte ediliyormuş gibi hissettirdiğini söyleyerek dudak dolgusunu çözdürdü.

DAHA 20 YAŞINDA AMA 10'DAN FAZLA DOLGU YAPTIRDI

Henüz 20 yaşında olan ancak bu zamana kadar 15 kez dudak dolgusu yaptıran Paul, merdiven altı güzellik salonlarında daha ucuza mal ettiği dudak dolgularının artık zarar verdiğini düşünerek canlı yayında dudak enjeksiyonlarından kurtuldu.

Enjekte ettirdiği dolguların yüzüne doğru kaymaya başladığını, dudaklarında çok fazla enjekte edilen ürün olduğu için artık acı çekiyorum ifadesini kullandı.

YİNE YAPTIRACAK

Dudak dolgusunu erittirdiği bir video 530.000'den fazla kez görüntülendi ve Anna insanlara 'benim yaptığım gibi kötü dudaklara, sosisli dudaklara sahiplerse umut var' dedi. TikTok'ta 870.000 takipçisi bulunan Anna'ya hayranları dudaklarının doğal halinin daha güzel olduğunu söyledi ama genç kadın iki hafta sonra daha güvenilir bir merkezde tekrar dolgu yaptıracağını söyledi. Ancak bunun daha 'doğal' görüneceği bilgisinin altını çizdi.

KADINLAR ARTIK TERCİH ETMİYOR

Bununla birlikte birçok kadın artık dudak dolgularından kurtulduklarını söyledi. Enjeksiyon uzmanı Dr. Nick Milojevic de, daha doğal dudaklar ve dolgu maddelerini eritmeyi tercih eden kadınlar için büyüyen bir eğilim olduğunu ifade etti.

Harper's Bazaar'a “Meghan Markle halkın gözüne girdiğinden beri insanlar daha doğal bir görünüm benimsiyor ve büyük dudaklar artık eskisi kadar arzu edilmiyor gibi görünüyor” dedi.



