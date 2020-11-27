KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Dudak dolgusuna doymadı! 'Sosis gibi oldu ama yine yaptıracağım'

Dudak dolgusuna doymadı! 'Sosis gibi oldu ama yine yaptıracağım'

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bir TikTok yıldızı, 'yarım yamalak' bir enjeksiyondan sonra dudakları 'sosis' gibi şiştikten sonra dolgu maddelerinin çıkarılması gerçeğini ortaya çıkardı.

Dudak dolgusuna doymadı! 'Sosis gibi oldu ama yine yaptıracağım'

Avustralya'dan Anna Paul, ağrılı prosedürün yüzüne 'asit' enjekte ediliyormuş gibi hissettirdiğini söyleyerek dudak dolgusunu çözdürdü.

DAHA 20 YAŞINDA AMA 10'DAN FAZLA DOLGU YAPTIRDI

Henüz 20 yaşında olan ancak bu zamana kadar 15 kez dudak dolgusu yaptıran Paul, merdiven altı güzellik salonlarında daha ucuza mal ettiği dudak dolgularının artık zarar verdiğini düşünerek canlı yayında dudak enjeksiyonlarından kurtuldu.

Enjekte ettirdiği dolguların yüzüne doğru kaymaya başladığını, dudaklarında çok fazla enjekte edilen ürün olduğu için artık acı çekiyorum ifadesini kullandı.

YİNE YAPTIRACAK

Dudak dolgusunu erittirdiği bir video 530.000'den fazla kez görüntülendi ve Anna insanlara 'benim yaptığım gibi kötü dudaklara, sosisli dudaklara sahiplerse umut var' dedi. TikTok'ta 870.000 takipçisi bulunan Anna'ya hayranları dudaklarının doğal halinin daha güzel olduğunu söyledi ama genç kadın iki hafta sonra daha güvenilir bir merkezde tekrar dolgu yaptıracağını söyledi. Ancak bunun daha 'doğal' görüneceği bilgisinin altını çizdi.

@annapaul_

Why are my lips this colour though omg HAHAHAH ##lipinjections

♬ original sound - Anna Paul

KADINLAR ARTIK TERCİH ETMİYOR

Bununla birlikte birçok kadın artık dudak dolgularından kurtulduklarını söyledi. Enjeksiyon uzmanı Dr. Nick Milojevic de, daha doğal dudaklar ve dolgu maddelerini eritmeyi tercih eden kadınlar için büyüyen bir eğilim olduğunu ifade etti.

Harper's Bazaar'a “Meghan Markle halkın gözüne girdiğinden beri insanlar daha doğal bir görünüm benimsiyor ve büyük dudaklar artık eskisi kadar arzu edilmiyor gibi görünüyor” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düğüne hamile altı kadınla katıldı, 'hepsinin babası benim' dedi Düğüne hamile altı kadınla katıldı, 'hepsinin babası benim' dedi
Ekmeği ısıtarak kanıtladı!Ekmeği ısıtarak kanıtladı!
1 Kasım 2020 Pazar günlük burç yorumları1 Kasım 2020 Pazar günlük burç yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
MasterChef'te elemeye kalan isim şaşırttı!
MasterChef'te elemeye kalan isim şaşırttı!
Merve Boluğur derin dekolteli pozlarıyla dikkat çekti
Merve Boluğur derin dekolteli pozlarıyla dikkat çekti
Ekmeği ısıtarak kanıtladı!
Ekmeği ısıtarak kanıtladı!
Bir saat bekletin! Ne olacağını asla tahmin edemezsiniz
Bir saat bekletin! Ne olacağını asla tahmin edemezsiniz
Anneanne tarifi: Yatmadan önce ayağınıza limon sürerseniz...
Anneanne tarifi: Yatmadan önce ayağınıza limon sürerseniz...
İkizler ve terazilerden vazgeçemiyor! Anlaşmalarının nedeni...
İkizler ve terazilerden vazgeçemiyor! Anlaşmalarının nedeni...
İlginizi Çekebilir
Paranızı cebinizde bırakan yöntem!
Paranızı cebinizde bırakan yöntem!
Biliyor musunuz? Kum saati gibiyse...
Biliyor musunuz? Kum saati gibiyse...
Nedeni belli oldu! Öpüşürken gözlerinizi kapatıyorsanız eğer...
Nedeni belli oldu! Öpüşürken gözlerinizi kapatıyorsanız eğer...
Keşke daha önce öğrenseydim diyeceksiniz! İp ya da ağda kullanarak...
Keşke daha önce öğrenseydim diyeceksiniz! İp ya da ağda kullanarak...
Bir yılda mükemmel değişim... Sırrını herkesle paylaştı
Bir yılda mükemmel değişim... Sırrını herkesle paylaştı
Oturma odasında doğum yaptı, çocukları da izledi
Oturma odasında doğum yaptı, çocukları da izledi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jennifer Lopez soyundu, Instagram karıştı: Buna bir son verin
Soyundu Instagram karıştı: Buna bir son verin
Victoria's Secret meleği sırrını açıkladı! Yüzünü buzlayarak...
Victoria's Secret meleği sırrını açıkladı! Yüzünü buzlayarak...
Üzerine sıktı, ekmeği ısıtarak kanıtladı! 'Para harcamaya değer'
Ekmeği ısıtarak kanıtladı!
Adı bile ürpertiyor! Genç kadınlar güzellik uğruna...
Adı bile ürpertiyor! Genç kadınlar güzellik uğruna...
Kadınlar bunun için çıldırıyor! Bulduğu çözümle oyuncak bebeğe döndü
Kadınlar bunun için çıldırıyor!
Yeni akım! Ameliyat masasına bunun için yatıyorlar
Meme uçları ona benzesin diye...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.