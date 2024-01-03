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  4. Dudak dudağa görüntülenmişlerdi... Kenan Doğulu ve Beren Saat gizlice boşandı mı?

Dudak dudağa görüntülenmişlerdi... Kenan Doğulu ve Beren Saat gizlice boşandı mı?

03.01.2024 09:31 | Son Güncelleme:
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Oyuncu Beren Saat ile şarkıcı Kenan Doğulu zaman zaman evlilikleriyle gündem oluyor. Yeni yıla dudak dudağa giren Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun gizlice boşandığı gündem olunca açıklama gecikmedi.

Oyuncu Beren Saat ile şarkıcı Kenan Doğulu, Temmuz 2014'te Los Angeles'ta dünyaevine girmişti. Bir süre önce boşanmanın eşiğinden dönen çift evliliklerine ikinci bir şans verdi.

Çiftin yeni yılda da dudak dudağa oldukları halleri gündeme gelirken gizlice boşandıklarına dair de yorumlar sosyal medyada dikkat çekti.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kenan Doğulu, "Onlara çok güldük. 'Gizlice boşandılar' yazmışlar. Biz de 'Aa boşandık mı?' diye şaşırdık. Öyle bir şey olsa söylemez miyiz?" ifadelerini kullandı.


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