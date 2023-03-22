Düğün elbisesinin rengi ortalığı karıştırdı! Sosyal medyadan sordular... “Bu elbise ne renk?”

Laure Candy isimli bir TikTok kullanıcısı düğünde tercih ettiği kıyafetle renk tartışmalarını yeniden gündeme getirmeyi başardı. 2015 yılında bir sosyal medya kullanıcısının Tumblr’da paylaştığı elbisenin herkes tarafından farklı renkte görülmesinden sonra bu kez Candy’in tercihi sosyal medyadan gündem yarattı. 2.8 milyondan fazla görüntülenmeye ulaşan gönderisinde Candy elbisesinin açık yeşil olduğunu söylese de sosyal medya kullanıcılarının bazıları onunla aynı fikirde değildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Candy’in elbisesinin düğüne uygun olmadığını söyleyerek eleştiri oklarını yöneltti. Candy sosyal medyadan gelen olumsuz yorumların ardından beyaz bir bluzla elbisesini kıyasladığı bir paylaşım yaptı ve tartışmaya son noktayı koydu. Sosyal medyada gündem yaratan isim son gönderisinde “Bu kesinlikle açık yeşil” dedi.