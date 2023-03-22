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Düğün elbisesinin rengi ortalığı karıştırdı! Sosyal medyadan sordular... “Bu elbise ne renk?”

22.03.2023 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta 2.8 milyon görüntülenmeye ulaşan bir kıyafet kısa sürede yıllar öncesinde yapılan “Bu elbise ne renk?” tartışmasına döndü. ‘Laurencandy3’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın çiçek desenlerinden oluşan elbisesinin açık yeşil renkli olduğunu savunurken bazıları ise krem rengi olduğunu dile getirdi.

Düğün elbisesinin rengi ortalığı karıştırdı! Sosyal medyadan sordular... “Bu elbise ne renk?”

Laure Candy isimli bir TikTok kullanıcısı düğünde tercih ettiği kıyafetle renk tartışmalarını yeniden gündeme getirmeyi başardı. 2015 yılında bir sosyal medya kullanıcısının Tumblr’da paylaştığı elbisenin herkes tarafından farklı renkte görülmesinden sonra bu kez Candy’in tercihi sosyal medyadan gündem yarattı. 2.8 milyondan fazla görüntülenmeye ulaşan gönderisinde Candy elbisesinin açık yeşil olduğunu söylese de sosyal medya kullanıcılarının bazıları onunla aynı fikirde değildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Candy’in elbisesinin düğüne uygun olmadığını söyleyerek eleştiri oklarını yöneltti. Candy sosyal medyadan gelen olumsuz yorumların ardından beyaz bir bluzla elbisesini kıyasladığı bir paylaşım yaptı ve tartışmaya son noktayı koydu. Sosyal medyada gündem yaratan isim son gönderisinde “Bu kesinlikle açık yeşil” dedi.

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sosyal medya tiktok elbise

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