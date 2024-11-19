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  4. Düğün fotoğraflarını mahveden detayı aylar sonra fark etti! Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler: "Kimse sizi uyarmadı mı?"

Düğün fotoğraflarını mahveden detayı aylar sonra fark etti! Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler: "Kimse sizi uyarmadı mı?"

19.11.2024 16:17
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
19.11.2024 16:17
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Düğün fotoğraflarına binlerce lira harcadıktan sonra her şeyi 'mahveden' küçük bir ayrıntıyla karşılaşsanız ne yaparsınız? TikTok'ta 'budtenderjazzyy' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Jazmin Thompson isimli bir kadın düğün fotoğraflarını mahveden detayı aylar sonra fark etti. Genç kadının sosyal medya paylaşımı kısa sürede viral oldu.

MYNET|DIŞ HABERLER Jazmin Thompson isimli bir kadın düğün fotoğraflarını paylaşınca TikTok'ta viral oldu. 'Düğün krizi' etiketiyle yaptığı paylaşımında Thompson'un bileğinde unuttuğu bir saç tokası görüldü. Thompson daha sonrasında bunları düzeltmesi fotoğrafçıya 2500 dolar (yaklaşık 86 bin 397 TL) ödemek zorunda kaldı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Siyah-beyaz renklerde çekilen düğün pozunun üzerine, "Düğün fotoğraflarına binlerce dolar harcadığınızda ve sonunda şunu fark ettiğinizde..." notunu ekleyen Thompson, eşiyle birlikte gelin ve damat olarak çekilen bir dizi pozunu paylaştı. Ancak pozların hepsinde genç kadının bileğinde siyah bir saç tokası var.

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Profesyonel bir fotoğrafçı olarak bunu fark etmeliydiler…" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kimse sizi uyarmadı mı?" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya düğün
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