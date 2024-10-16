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  4. Fim senaryosu gibi ama gerçek! Annesinin kendisini öldürmesi için tuttuğu tetikçiyle aşk yaşadı... Evlenme vaadiyle annesini öldürttü

Fim senaryosu gibi ama gerçek! Annesinin kendisini öldürmesi için tuttuğu tetikçiyle aşk yaşadı... Evlenme vaadiyle annesini öldürttü

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
16.10.2024 15:09
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Hindistan'ın Uttar Pradeş bölgesinde yaşayan 42 yaşındaki Alka Devi isimli anne 17 yaşındaki kızını öldürmesi için bir tetikçi tutmuştu. Ancak işler bir anda tersine döndü. 17 yaşındaki kız annesinin tuttuğu tetikçiyle aşk yaşamaya başladı ve annesini öldürmesi karşılığında onunla evleneceğini söyledi. 17 yaşındaki ismi açıklanmayan bir kız ve tetikçi sevgilisi Subhash cinayetle suçlanarak hapis cezasına çarptırıldı.

Fim senaryosu gibi ama gerçek! Annesinin kendisini öldürmesi için tuttuğu tetikçiyle aşk yaşadı... Evlenme vaadiyle annesini öldürttü

MYNET|DIŞ HABERLER Hindistan'da bir hayli ilginç bir olay yaşandı. 42 yaşındaki Alka Devi isimli bir kadın 17 yaşındaki ismi açıklanmayan kızının evden kaçarak istemediği bir adamla ilişki yaşaması üzerine onu öldürtmeye karar verdi. Ancak sonunda öldürülen o oldu.

PLANI BİRLİKTE HAZIRLADILAR

Devi isimli anne kızını öldürmesi için Sudhash isimli bir adamla anlaşarak 20 bin baht (20 bin 650 TL) ödeme yaptı. Sudhash 17 yaşındaki kıza annesinin planını açıkladı ve ikili gizli bir şekilde ilişki yaşamaya başladı.

Kız, onun yerine annesini öldürmesi karşılığında onunla evlenmeyi teklif etti. İkili, Devi'yi kandırmak için cinayetin fotoğraflarını birlikte planladı ve sahneledi. Subhash daha sonrasında Devi'yi evine çağırarak onu boğarak öldürdü. Devi'nin 17 yaşındaki kızı ve sevgilisi Subhash tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Hindistan
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