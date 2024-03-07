Düğün hazırlıklarını paylaşınca sosyal medya onları konuştu! "Kocam ve ben kız arkadaşımıza evlenme teklifi ettik"

Aaron, Rachael ve Kaset üçlüsü TikTok'ta 'Triadandtrue' kullanıcıa ismiyle ilişkilerine dair detaylar paylaşarak sosyal medya kullancılarının ilgi odağı haline geldi. Aaron ve Rachael aslında birbirleriyle evliydiler ve 2022'de kız arkadaşları Kaset'e evlenme teklif ettiler. Ancak evlilik hazırlıkları Aaron ve Rachael daha çok deneyime sahip olmasına rağmen bekledikleri gibi gitmedi.

SADECE İKİ İSİM KULLANMAMIZA İZİN VERDİLER

Düğün davetiyesi için hazırlıklarına başladıklarını söyleyen üçlü çoğu sitenin sadece iki isim kullanmasına izin verdiğini dile getirdi. TikTok'tan yaptıkları paylaşımlarında Rachael, "Karşılaştığımız düğün davetiyesi oluşturucularının ve web sitelerinin çoğunun yalnızca iki kişilik ilişkilere hizmet ettiğini fark ettiğimizde ilk başta biraz cesaret kırıcıydı" ifadelerini kullandı.

Tüm teknik sorunlara ve olumsuzluklara rağmen düğünlerini 11 Kasım 2023 tarihinde bir kumsal yaptıklarını ifade eden üçlü mutlu hayatlarının devam ettiğini söyledi.

Çok eşli ilişkilerine dair sosyal medyadan yaptıkları paylaşımın sonrasında üçlü kullanıcılar tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Buna nasıl izin verdiklerini anlamıyorum" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Davetli olmak istediğim en son düğün" yorumunu yaptı.







