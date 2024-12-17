Düğünde bambaşka eve gelince çok farklı oldu! Damat karısının makyajsız halini görünce boşanmaya karar verdi: "Beni kandırdı"

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'de rüya gibi başlayan bir düğün töreni kabusa dönüştü. Sohu web sitesinin haberine göre, Çin'in Henan eyaletinde yaşayan ismi açıklanmayan 27 yaşındaki bir adam flört uygulamaları sayesinde 31 yaşındaki bir kadınla tanıştı. Kadın her buluşmalarında o kadar güzel görünüyordu ki 27 yaşındaki adam aralarındaki yaş farkını umursamadı. Ebeveynlerin ısrarı ve baskısı altında kısa sürede nişanlanıp evlenmeye karar verdi.

Düğün gününde 168 bin yuan (yaklaşık 807 bin TL) harcama yaptı. Düğün ikisi içinde çok güzel geçtiğini ifade eden adam, "Gelin kıyafetini çıkarttığında boynu ve yüzündeki ten rengi çok farklıydı.

Makyajını silince bambaşka birine dönüştü" dedi. Hayal kırıklığına uğradığını söyleyen adam ertesi gün boşanma davası açtı.