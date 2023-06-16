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Düğüne katılamayınca bulduğu çözüm sosyal medyada gündem yarattı! Uzaktan bağlanıp anbean her şeyi izledi

16.06.2023 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’da gerçekleşen bir düğün törenine uzakta olduğu için katılamayan bir kadının bulduğu çözüm sosyal medyada gündem yarattı. Düğüne maketini gönderen kadın görüntülü konuşma sayesinde canlı canlı düğünde yaşananlara tanık oldu.

Brezilya’da gerçekleşen bir düğün törenine uzakta olduğu için fiziksel olarak katılamayan bir konuk teknolojinin nimetlerinden yararlanarak aslında düğüne geldi. Eşiyle birlikte düğüne maketini gönderen kadın kartonun baş bölümüne ise tablet yerleştirdi ve tüm düğün boyunca görüntülü görüşme sayesinde olanları yakından takip etti.

ÇÖZÜMÜ ÇOK BEĞENİLDİ

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Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği görüntülerde genç kadının bulduğu çözüm çok konuşuldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları çözümü yaratıcı ve uygulanabilir bulurken bazı sosyal medya kullanıcıları ise durumun geleneksel samimiyeti yok edeceğini söyledi.

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sosyal medya düğün görüntülü arama

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