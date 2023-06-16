Düğüne katılamayınca bulduğu çözüm sosyal medyada gündem yarattı! Uzaktan bağlanıp anbean her şeyi izledi

Brezilya’da gerçekleşen bir düğün törenine uzakta olduğu için fiziksel olarak katılamayan bir konuk teknolojinin nimetlerinden yararlanarak aslında düğüne geldi. Eşiyle birlikte düğüne maketini gönderen kadın kartonun baş bölümüne ise tablet yerleştirdi ve tüm düğün boyunca görüntülü görüşme sayesinde olanları yakından takip etti.

ÇÖZÜMÜ ÇOK BEĞENİLDİ

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği görüntülerde genç kadının bulduğu çözüm çok konuşuldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları çözümü yaratıcı ve uygulanabilir bulurken bazı sosyal medya kullanıcıları ise durumun geleneksel samimiyeti yok edeceğini söyledi.