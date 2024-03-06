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    4. Dükkan kepengine takılıp metrelerce yükseldi! O anlar sosyal medyada milyonlar izlendi... Durup dururken neye uğradığını şaşırdı

    Dükkan kepengine takılıp metrelerce yükseldi! O anlar sosyal medyada milyonlar izlendi... Durup dururken neye uğradığını şaşırdı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    06.03.2024 13:19
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    Önünde durduğu dükkanın otomatik kepengine sıkışan ve ayakları yerden kesilen kadının zor anları internette viral oldu. TikTok'ta yaklaşık 2 milyon izlenmeye ulaşan görüntülerdeki 72 yaşındaki Anne Hughes, "Düşeceğimi düşünüp korktum. Neyse ki beni çıkarıp kurtardı. Bu şöhretle başa çıkmalıyım. Artık makyajsız sokağa çıkmıyorum" dedi.

    TikTok'ta milyonlarca izlenmeye ulaşan görüntüler Galler'de bir sokakta çekildi. Görüntülerde 72 yaşındaki Anne Hughes isimli bir kadının dükkanın önünde durduğu sırada başına gelen ilginç bir talihsizlik yer aldı. Yaşlı kadının dükkanın otomatik kepengine sıkışarak yukarı doğru hareket etmeye başladı.

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    Dükkanın kepengine takılarak 3 metre hareketlenen 72 yaşındaki Hughes'in durumunu dükkanın içinden bir kişi fark etti ve yaşlı kadını kurtardı. Baş aşağı duran kadın kapının kapanmaya başlamasıyla baş aşağı düşmek üzereyken son anda yardımına yetişen bir kişi sayesinde talihsiz olayı yaralanmadan atlattı.

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