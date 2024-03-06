Dükkan kepengine takılıp metrelerce yükseldi! O anlar sosyal medyada milyonlar izlendi... Durup dururken neye uğradığını şaşırdı

TikTok'ta milyonlarca izlenmeye ulaşan görüntüler Galler'de bir sokakta çekildi. Görüntülerde 72 yaşındaki Anne Hughes isimli bir kadının dükkanın önünde durduğu sırada başına gelen ilginç bir talihsizlik yer aldı. Yaşlı kadının dükkanın otomatik kepengine sıkışarak yukarı doğru hareket etmeye başladı.

Dükkanın kepengine takılarak 3 metre hareketlenen 72 yaşındaki Hughes'in durumunu dükkanın içinden bir kişi fark etti ve yaşlı kadını kurtardı. Baş aşağı duran kadın kapının kapanmaya başlamasıyla baş aşağı düşmek üzereyken son anda yardımına yetişen bir kişi sayesinde talihsiz olayı yaralanmadan atlattı.







