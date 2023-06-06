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'Dul ve özgür bir kadın' diyerek annesine Onlyfans hesabı açıp tepki çeken Türk kızı konuştu! 'Babama da sürekli...'

06.06.2023 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya onu konuşuyor, çoğu kişi tepki gösterirken bazı kesimler de durumu olağan karşılıyor. Kullanıcıların ürettikleri erotik içeriklerle para kazandıkları platform Onlyfans son dönemde oldukça popüler. Türkiye'de Ebru Polat, Bahar Candan gibi isimlerinde kullandığı Onlyfans'ta fenomen haline gelen Türk bir kızın annesiyle ilgili paylaşımı Ekşi Sözlük'te ve sosyal medyada gündem oldu.

'Dul ve özgür bir kadın' diyerek annesine Onlyfans hesabı açıp tepki çeken Türk kızı konuştu! 'Babama da sürekli...'

Türk kızı, annesine Onlyfans hesabı açtı! 'Kendisi dul ve özgür bir kadın' diyerek durumu aktaran Türk kızı tepki çekti. 2016 yılından beri aktif olan OnlyFans sitesi son dönemde Türkiye'de de oldukça popüler. OnlyFans müstehcen fotoğrafların para karşılığında paylaşıldığı bir platform.

Dünyada da popüler olan uygulamayı Türkiye'de Candan kardeşler, Ebru Polat gibi isimler de kullanarak para kazanıyor. Öyle ki Candan kardeşlerden Bahar Candan bu sayede 1 milyon dolar kazandığını iddia etmişti.

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SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ! 'RAHATSIZ OLAN...'

Hal böyle olunca Onlyfans'a giren girene... Son olarak acnoctem adlı hesap platforma annesinin de gireceğini yazdı. Kendisi de erotik pozlarını paylaşan Türk kızı "Annem Onlyfans açmayı kabul etti hesabı açıyoruz onaylanınca paylaşacağım" my yazınca Ekşi Sözlük'ün de diline düştü.

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Ekşi Sözlük yazarları "İğrenç" ve "Medeni olun" diyenler olarak ikiye bölündü.

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Tepkilerden sonra "Arkadaşlar annem dul ve özgür bir kadın ayrıca ihtiyacı var. Ne olmuş Onlyfans açacaksa? Rahatsız olan abone olmasın" diyerek yanıt veren genç kadının paylaşımları da dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Polat OnlyFans sosyal medya anne

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