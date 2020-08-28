Dümdüz bir karın için suya eklemeniz gereken 4 malzeme

Evde kolayca bulacağınız malzemeler ile dümdüz bir karın artık hayal değil. Hazırlayacağımız 4 farklı detoks suyunu hayatınızın bir parçası haline getirip hem bağırsak hareketlerinizi hızlandırabilir hem de karın şişkinliğine veda edebilirsiniz. Ancak şu uyarıyı yapmakta fayda var; kullanılan malzemelere karşı herhangi bir alerjiniz olabilir. Suları tüketmeden önce doktora danışmanız gerekmektedir.

İYOTSUZ TUZLU SU

Kronik kabızlık karında şişliğe sebep olur. Doğru miktarda iyotsuz tuz tüketimi hem kabızlığı önler hem de şişkinliği azaltmaya yardımcı olur. Sodyum; kanda çözüldüğünde sinirlerin, kasların ve kan basıncı seviyelerinin düzgün çalışmasını sağlamanıza yardımcı olur.

Düzensiz bağırsak hareketleri yaşıyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz:

2 çay kaşığı iyotsuz deniz tuzu ile 4 bardak ılık suyu karıştırın. Daha lezzetli olmasını istiyorsanız biraz limon suyu ekleyin. Aç karnına tüketin.

SARIMSAKLI SU

Modern bilim, sarımsak tüketmenin sağlık açısından oldukça faydalı olduğunu söylüyor. Birtakım hastalıklarla savaşabilen sarımsak, kan basıncını düşürebilir ve kolesterol seviyelerini iyileştirebilir. Aynı zamanda toksinlerin vücuttan arınmasına yardımcı olur ve şişkinliği azaltır. Yapmanız gereken şey; 2 adet sarımsağı soyun ve dilimleyin. 500 ml suyun içine katın ve 10 dakika bekletin. Ardından süzüp suyu için. Sarımsaklı suyu içtikten sonra 2 saat tuvalete çıkmamaya özen gösterin.