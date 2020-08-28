Dümdüz bir karın için suya eklemeniz gereken 4 malzeme

Evde kolayca bulacağınız malzemeler ile dümdüz bir karın artık hayal değil. Hazırlayacağımız 4 farklı detoks suyunu hayatınızın bir parçası haline getirip hem bağırsak hareketlerinizi hızlandırabilir hem de karın şişkinliğine veda edebilirsiniz. Ancak şu uyarıyı yapmakta fayda var; kullanılan malzemelere karşı herhangi bir alerjiniz olabilir. Suları tüketmeden önce doktora danışmanız gerekmektedir.
Kronik kabızlık karında şişliğe sebep olur. Doğru miktarda iyotsuz tuz tüketimi hem kabızlığı önler hem de şişkinliği azaltmaya yardımcı olur. Sodyum; kanda çözüldüğünde sinirlerin, kasların ve kan basıncı seviyelerinin düzgün çalışmasını sağlamanıza yardımcı olur.
Düzensiz bağırsak hareketleri yaşıyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz:
2 çay kaşığı iyotsuz deniz tuzu ile 4 bardak ılık suyu karıştırın. Daha lezzetli olmasını istiyorsanız biraz limon suyu ekleyin. Aç karnına tüketin.
Modern bilim, sarımsak tüketmenin sağlık açısından oldukça faydalı olduğunu söylüyor. Birtakım hastalıklarla savaşabilen sarımsak, kan basıncını düşürebilir ve kolesterol seviyelerini iyileştirebilir. Aynı zamanda toksinlerin vücuttan arınmasına yardımcı olur ve şişkinliği azaltır. Yapmanız gereken şey; 2 adet sarımsağı soyun ve dilimleyin. 500 ml suyun içine katın ve 10 dakika bekletin. Ardından süzüp suyu için. Sarımsaklı suyu içtikten sonra 2 saat tuvalete çıkmamaya özen gösterin.
Karabiberli su, mükemmel bir detoks suyudur. Metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olur ve kalp hastalığı riskini de azaltır. 10 adet karabiber topunu havanda ezin. Bir tutam taze zencefili rendeleyin. Bu iki malzemeyi bir bardak sıcak suyun içine ekleyin. Üzerine bal ve bir adet limonun suyunu ilave edin. Afiyet olsun.
Sindirim ve bağışıklık sistemi için doğal bir şifacıdır biberiye. Bilim insanları aynı zamanda biberiyenin beyin için bir tür nörolojik koruma görevi gördüğünü ortaya koydular. Şişkinliğin de çaresi olan biberiyeli suyu hazırlamak için; bir sap taze biberiyeyi 500 ml sıcak suyun içine koyun. Üzerine bir adet limonu dilimleyin. Hazırladığınız karışımı en az 2 saat dinlendirin. Bu detoks sularının yanı sıra günlük su içme miktarınızı artırmanız gerekmektedir. Şişkinliği ve kabızlığı önlemek için günde en az 2 buçuk litre su içmelisiniz.
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