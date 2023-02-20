Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Uganda’da açlıktan ölmek üzere olan bir çocuk bir dilim ekmekle hayat tutundu

Afrika’da her yıl yüzlerce çocuk insani şartlarda uzakta tamamen bakımsız ve yeterli beslenemediği için hayatını kaybediyor. Uganda’da çekilen bir görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu. Afrika’daki insanlara yardım etmek için gönüllü olarak bölgeye giden bir ekip tarafından çekilen görüntüler herkesi duygulandırmayı başardı.

SOSYAL MEDYA BU ANLARI KONUŞUYOR

Açlıktan ve bakımsızlıktan bir köşeye sinen küçük bir çocuğa ait görüntüler sosyal medyanın gündemine yerleşti. Açlıktan elleri titreyen çocuk kendisine uzatılan bir dilim ekmekle hayata tutundu. Çocuğun ekmeği büyük bir hızla yediği anlar hüzünlendirdi.