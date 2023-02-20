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  4. Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Uganda’da açlıktan ölmek üzere olan bir çocuk bir dilim ekmekle hayat tutundu

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Uganda’da açlıktan ölmek üzere olan bir çocuk bir dilim ekmekle hayat tutundu

20.02.2023 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afrika’da insani yaşam şartları bölgede yaşayanları her geçen gün daha çok zorluyor. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede gündem olmayı başardı. Uganda’da açlıktan ölmek üzere olan bir çocuk yardımsever bir kişinin uzattığı bir dilim ekmekle hayata tutundu. O anlar sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaştı.

Afrika’da her yıl yüzlerce çocuk insani şartlarda uzakta tamamen bakımsız ve yeterli beslenemediği için hayatını kaybediyor. Uganda’da çekilen bir görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu. Afrika’daki insanlara yardım etmek için gönüllü olarak bölgeye giden bir ekip tarafından çekilen görüntüler herkesi duygulandırmayı başardı.

SOSYAL MEDYA BU ANLARI KONUŞUYOR

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Açlıktan ve bakımsızlıktan bir köşeye sinen küçük bir çocuğa ait görüntüler sosyal medyanın gündemine yerleşti. Açlıktan elleri titreyen çocuk kendisine uzatılan bir dilim ekmekle hayata tutundu. Çocuğun ekmeği büyük bir hızla yediği anlar hüzünlendirdi.

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sosyal medya Uganda

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