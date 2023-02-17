Deprem anını çocuklarına böyle anlattı! “Depremde Japonların evi, depremde Türklerin evi....”

Kahramanmaraş’ta yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin sonrasında bölgede bir can savaşı başladı. Depremzedelerin yaraları sarılmaya çalışırken afetten en çok etkilenen çocukların ruh sağlığını korumak adına uzmanlar açıklamalar yapmaya başladı. Uzmanların büyük bir bölümü yaşadıkları travmanın sonrasında yetişkinlerin çocukların depremi anlamlandırabilmesi için somut bir anlatım yapması gerektiğini belirtmişti. Bir anne sosyal medyada küçük çocuklarına deprem anını, binaları ve raylı sistemi anlattığı bir videoyu sosyal medyadan paylaştı.

EVİNDEKİ MALZEMELERİ KULLANDI

Evindeki tahta parçaları ve bir tepsi yardımıyla çocuklarına depremi anlatan annenin gönderisi kısa sürede sosyal medyada dikkatleri çekmeyi başardı. Anne ilkinde tahtaların altına kalemler koyarak raylı sistemi “Japonların evi” diyerek çocuklarına gösterdi. İkincisinde ise depremler birlikte yıkılan tahta parçalarını göstererek “Türklerin evi” ifadelerini kullandı.