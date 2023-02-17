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  4. Deprem anını çocuklarına böyle anlattı! “Depremde Japonların evi, depremde Türklerin evi....”

Deprem anını çocuklarına böyle anlattı! “Depremde Japonların evi, depremde Türklerin evi....”

17.02.2023 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem felaketlerinden sonra uzmanlar çocukların ruh sağlığını korumak için depremin onlara somut bir şekilde anlatılması gerektiğini söylemişti. Bir anne iki çocuğuna depremi anlatabilmek için evindeki malzemelerle bir deney hazırladı. Bu deneyi sosyal medyadan paylaşan kadın kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

Kahramanmaraş’ta yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin sonrasında bölgede bir can savaşı başladı. Depremzedelerin yaraları sarılmaya çalışırken afetten en çok etkilenen çocukların ruh sağlığını korumak adına uzmanlar açıklamalar yapmaya başladı. Uzmanların büyük bir bölümü yaşadıkları travmanın sonrasında yetişkinlerin çocukların depremi anlamlandırabilmesi için somut bir anlatım yapması gerektiğini belirtmişti. Bir anne sosyal medyada küçük çocuklarına deprem anını, binaları ve raylı sistemi anlattığı bir videoyu sosyal medyadan paylaştı.

EVİNDEKİ MALZEMELERİ KULLANDI

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Evindeki tahta parçaları ve bir tepsi yardımıyla çocuklarına depremi anlatan annenin gönderisi kısa sürede sosyal medyada dikkatleri çekmeyi başardı. Anne ilkinde tahtaların altına kalemler koyarak raylı sistemi “Japonların evi” diyerek çocuklarına gösterdi. İkincisinde ise depremler birlikte yıkılan tahta parçalarını göstererek “Türklerin evi” ifadelerini kullandı.

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